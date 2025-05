Bologna, Ivanovic: "Dovremo sicuramente giocare meglio"

Alla vigilia della sfida con Milano ha parlato coach Dusko Ivanovic: “Iniziamo questa semifinale con questa gara1 e per noi esiste solo la partita di domani. Dovremo sicuramente giocare meglio di come abbiamo fatto nei quarti di finale, specialmente in difesa dove sarà necessaria molta più concentrazione. Ci aspettiamo una Milano che approccerà la partita in maniera molto aggressiva e per questo motivo per noi sarà importante avere pazienza nelle esecuzioni e soprattutto credere nelle nostre potenzialità e in quello che abbiamo preparato.”