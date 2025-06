Mauro Ferrari: "Stagione straordinaria sotto ogni punto di vista"

Con una lettera aperta affidata al sito ufficiale, l'Amministratore Delegato della Germani ci ha tenuto a ringraziare tutte le componenti biancoblu che hanno accompagnato il percorso del 2024/25 lombardo: "È stata una stagione straordinaria sotto ogni punto di vista!

Come ben sappiamo, però, la straordinarietà è legata alle persone e, nel progetto Pallacanestro Brescia, il mio sentito ringraziamento va a tante di queste.

Voglio esprimere la mia più sincera gratitudine a tutte le Istituzioni cittadine che ci hanno sostenuto in questo percorso, ai nostri tifosi e tifose per la loro passione e vicinanza e ai nostri sponsor per la loro fiducia e supporto. Un pensiero speciale al nostro staff sanitario, ai fisioterapisti e ai tecnici, che hanno lavorato instancabilmente per garantire il benessere e un’alta qualità nelle performance ai nostri atleti. Un grazie al coach, Giuseppe Poeta. Grazie anche a tutti i collaboratori, inclusi i ragazzi delle squadre del settore giovanile, che rappresentano il futuro della nostra pallacanestro.

Grazie ai media e alla stampa locale, preziosi nel raccontare le nostre prestazioni e i risultati ottenuti.

Ringrazio il mio Consiglio di Amministrazione e il personale della Polizia di Stato, che ha garantito la sicurezza e l’ordine pubblico durante le gare casalinghe.



Vorrei, inoltre, ringraziare tutti i nostri avversari, augurando fin da subito a Scafati e a Pistoia una pronta risalita in Serie A; a Trapani e Trieste, che hanno contribuito a rendere la nostra stagione più competitiva e stimolante.

Alla Virtus Bologna porgo i miei più veri complimenti per una meritata vittoria legata a una prestazione incredibile. Complimenti veramente! Ci avete fatto capire il livello che abbiamo saputo raggiungere quest’anno.

Un riconoscimento e un complimento particolare alla famiglia Gavio per il loro lungimirante investimento e alle risorse prestate nella costruzione della “Cittadella dello Sport”, un’idea innovativa e coraggiosa che fa tanto bene alla pallacanestro italiana.

Grazie ai Presidenti delle squadre della LBA, agli arbitri e ai designatori, parte essenziale del sistema e che lavorano dietro le quinte con dedizione e professionalità.

Grazie alla Federazione Italiana Pallacanestro e un caro saluto al Presidente Gianni Petrucci.

Un pensiero, infine, mi sia consentito, e un augurio di pronta guarigione ad Achille Polonara, forza!

Viva lo sport, viva la pallacanestro".