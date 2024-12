All'indomani della vittoria contro Napoli, a parlare su Il Giornale di Brescia è Mauro Ferrari, AD della Germani: "Ci siamo e ci saremo. Ci davano per morti e per spacciati. Noi non abbiamo budget faraonici, ma lavoriamo duramente con coesione ed empatia. Siamo una famiglia. Cerchiamo di assicurarci la partecipazione alla Final Eight e mettiamo al sicuro la permanenza in categoria, poi cercheremo di toglierci qualche soddisfazione".