Felicità Virtus, Ivanovic: "Contenti per la vittoria, credo in questa squadra"

Dusko Ivanovic si gode il successo della sua Bologna contro Barcellona in Eurolega. "Siamo tutti contenti, per la vittoria e perché penso che la squadra abbia dimostrato di poter giocare con carattere ed energia, dobbiamo dimostrarlo tutti i giorni, in tutte le partite e in tutti gli allenamenti. Credo in questa squadra, ancora: questa energia e questo carattere possono metterle in campo di giorno in giorno. I dettagli possono essere migliorati ma l’energia e il carattere non mancano. Cordinier? Dimostra di essere un grande giocatore, prende responsabilità perché tutta la squadra è dietro di lui e questa per noi è la cosa più importante. Nel primo tempo abbiamo tirato 1/14 da tre ma ho continuato a dire ai ragazzi che fosse importante la difesa per iniziare a segnare: nel secondo tempo si è visto, tutto parte dalla difesa".