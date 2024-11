FELICITÀ IVANOVIC: "A BRESCIA SEMBRA TUTTO UN SOGNO"

Protagonista della rubrica di LBA "5 domande a..." il playmaker montenegrino ha parlato dei suoi primi mesi con la Germani Brescia. "Prima dell'inizio della stagione non avevo grandi aspettative: non sapevo cosa aspettarmi perché non ho guardato tanto la Serie A negli anni passati e non sapevo come fosse la lega, ma ho parlato con gli altri ragazzi della squadra e mi hanno parlato di quanto sia un campionato molto equilibrato, tante squadre con le medesime qualità. Qui a Brescia sembra tutto un sogno: le belle giornate ci stanno permettendo di sfruttare il tempo libero per stare tutti insieme, andare al parco per far giocare il bambino, fare passeggiate tranquille in giro per la città, perciò sto trascorrendo parecchi momenti con la mia famiglia e questo mi rende felice. Vincere anche rende tutto più positivo, è vero, però non ho una singola parola negativa per descrivere ciò che sto vivendo qui".