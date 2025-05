Reggio Emilia, Faye: "Futuro? Ancora tutto da decidere"

Il centro senegalese della UNAHOTELS, la cui permanenza al PalaBigi è fortemente a rischio per l'interesse di squadre di Eurolega o NBA, ha parlato del suo futuro sulla Gazzetta di Reggio: "È ancora tutto da decidere: partirò per fare degli allenamenti per franchigie NBA, vedremo come andranno le cose. Vado a partecipare a questi provini, non so bene ovviamente come possa poi andare tutto il resto. Il 2024/25 in biancorosso? È stata una buona stagione, in cui ho cercato sempre di lavorare tanto per dare una mano alla squadra e per crescere. Sono contento. L’esperienza in BCL? Giocare una coppa europea era una delle mie priorità, uno degli obiettivi da raggiungere e ce l'ho fatta. È stato bello. Giocare al fianco di Tarik Black e Kenneth Faried? È stata un'esperienza preziosa, da loro ho potuto imparare davvero tanto, in campo e fuori, sono sempre stati molto disponibili con me. Allenarsi con loro è stato molto utile, per tutto".