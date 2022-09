Europei basket: l'Italia travolge la Gran Bretagna. Ora la Serbia

EUROPEI BASKET

Gli azzurri controllano i ritmi e sconfiggono i britannici, ultima forza del girone, per 90-56. Il quarto posto finale ci consegna il duello contro la formazione di Jokic, negli ottavi

© ansa 1 di 10 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM L'Italia vince e convince nell'ultima gara del girone degli Europei di basket, disputata al Forum di Assago: gli azzurri regolano la Gran Bretagna col punteggio di 90-56 e un lusinghiero 14/30 da tre. Sugli scudi Fontecchio, con 18 punti, e un Datome molto efficace dalla distanza. Ora per gli azzurri arriva la sfida più difficile: chiudendo quarti nel gruppo, sfideranno la Serbia di Jokic, che oggi ha annichilito la Polonia (96-69).

L'Italia vince e convince contro la Gran Bretagna, ultima forza del girone: gli azzurri gestiscono i ritmi della sfida, effettuano ampie rotazioni e vincono 90-56. Sugli scudi Fontecchio, con 18 punti, e un Datome molto efficace da tre (13 punti): tutta la squadra funziona in questo fondamentale, con 14/30 dalla distanza. Dopo il doveroso minuto di silenzio per commemorare la regina Elisabetta II, scomparsa nel tardo pomeriggio, l'Italia parte fortissimo sotto gli occhi di Gallinari e Berrettini: Melli è straripante in avvio, azzurri sul 10-0. I britannici reagiscono ed entrano mentalmente nel match, lottando su ogni pallone come se fosse l'ultimo: Hesson, Wheatle e Lautier-Ogunleye sono i migliori della formazione di Reinking, che arriva fino al 14-12 prima del nuovo allungo azzurro. Ricci e Fontecchio trascinano ed il primo quarto si chiude sul 29-20 Italia, con un ottimo score da tre. Nel secondo periodo, Pozzecco fa ruotare la rosa: minuti per Biligha, Tessitori e Baldasso e ottima gestione per la Nazionale, che chiude sul 47-37 e amplia il vantaggio.

Si abbassano i ritmi nel terzo quarto, ma torna a incantare Fontecchio: il neogiocatore degli Utah Jazz arriva a 18 punti personali (in 16' di gioco) e porta l'Italia sul 67-54. Il finale è in pienissimo controllo per gli azzurri, che si divertono e sfoderano Datome: tre triple consecutive per Gigi, che entra bene alla pari di Baldasso. Si chiude con un ampio 90-56 e il quarto posto nel girone: la sconfitta contro l'Ucraina condanna l'Italia al durissimo scontro con la Serbia negli ottavi, previsto per domenica. Jokic e compagni fanno paura, e oggi hanno annichilito la Polonia (96-69): in caso d'impresa, gli azzurri rischiano la Francia nei quarti e la Slovenia in semifinale.