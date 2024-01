Eurolega: Virtus Bologna ko, vince il Maccabi Tel Aviv 95-78

BASKET

Le Vu nere mancano il quarto successo di fila nella competizione: vincono gli israeliani a Belgrado

© twitter La ventesima giornata di Eurolega non sorride questa volta alla Virtus Segafredo Bologna, che perde a Belgrado contro il Maccabi Tel Aviv con il punteggio di 95-78 e manca la quarta vittoria consecutiva nella competizione. Dopo lo svantaggio nel primo quarto, gli israeliani rimontano i felsinei e allungano in maniera decisiva già nel terzo periodo. Emiliani agganciati così al secondo posto dal Barcellona, israeliani in piena top six.

LA PARTITA

Partono meglio i padroni di casa (anche se si gioca a Belgrado), che costruiscono il proprio vantaggio iniziale soprattutto grazie a Colson, portandosi fino al +5 prima di subire il break ospite a suon di triple che sancisce il 18-21 che chiude il primo quarto. Nel periodo successivo salgono in cattedra Belinelli e Baldwin IV, con dieci punti a testa nel parziale, ma sono gli israeliani a chiudere in avanti prima dell'intervallo lungo grazie alla tripla di Dibartolomeo. Gli emiliani ritrovano immediatamente il vantaggio al ritorno in campo, ma il Maccabi reagisce e apre il distacco sugli avversari fino a dieci punti in vista degli ultimi dieci minuti, ipotecando quindi il match al termine del terzo quarto. Le Vu Nere non riescono a porre le basi per una rimonta e cedono infine 95-78, con i 24 punti del top scorer Belinelli che non bastano. Sesto ko nella competizione per gli uomini di coach Banchi, agganciati al secondo posto dal Barcellona (86-78 all'Olimpiacos) mentre i padroni di casa salgono a 12-8, in piena top six.

IL TABELLINO

MACCABI TEL AVIV- VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 95-78 (18-21, 46-45, 70-60, 95-78)

MACCABI TEL AVIV: Baldwin IV 22 (6/12 da 2, 2/3 da 3, 4/4 tl), Brown 12 (3/9 da 2, 2/4 da 3), Dibartolomeo 16 (1/3 da 2, 3/4 da 3, 5/5 tl), Sorkin 13 (3/4 da 2, 2/4 da 3, 1/2 tl), Colson 14 (2/4 da 2, 3/5 da 3, 1/1 tl), Nebo 4 (1/7 da 2, 2/2 tl), Webb II 3 (1/4 da 3), Cleveland 1 (1/2 tl), Menco 2 (1/1 da 2, 0/1 da 3), Cohen n.e, Mayer 0, Rivero 8 (2/4 da 2, 4/4 tl). All. Kattash

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Belinelli 24 (1/3 da 2, 7/12 da 3, 1/1 tl), Polonara 4 (1/2 da 3, 1/2 tl), Shengelia 9 (3/5 da 2, 0/2 da 3, 3/7 tl), Abass 5 (1/2 da 3, 1/4 da 3), Cordinier 13 (5/9 da 2, 1/2 da 3), Pajola 2 (1/3 da 2, 0/3 da 3), Zizic 8 (4/5 da 2), Dunston 3 (1/2 da 2, 1/3 tl), Lundberg 2 (1/2 da 2, 0/2 da 3), Mascolo n.e, Lomazs n.e, Hackett 8 (2/3 da 2, 1/4 da 3, 1/2 tl). All. Banchi