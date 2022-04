Eurolega, vergogna prima di Zalgiris-Stella Rossa: i serbi non espongono il cartello “Stop war”

EUROLEGA

Il pubblico di Kaunas ha sonoramente fischiato la scelta, ma sale la preoccupazione in vista delle Final Fuor di maggio, che si giocheranno a Belgrado

Circa un mese fa c’era stata la comunicazione ufficiale che, a causa delle limitazioni Covid ancora in atto in Germania, le Final Four di Eurolega 2022 non si giocheranno più a Berlino ma a Belgrado, in Serbia. L'Eurolega ha ufficialmente reso noto il cambio di sede - si giocherà alla Stark Arena - e anche di date: si giocherà il 19 e 21 maggio, ma oggi, alla luce di quanto successo sul campo dello Zalgiris in occasione del recupero della 21esima giornata contro la Stella Rossa Belgrado, la scelta sembra perlomeno discutibile.

Prima dell’inizio del match infatti la squadra di casa e gli arbitri sono scesi in campo tenendo in mano un lungo striscione con i colori dell’Ucraina e la scritta “Stop war”, mentre i giocatori della Stella Rossa si sono rifiutati di farlo e per questo sono stati sonoramente fischiati dal pubblico di Kaunas.

Un episodio che appunto fa scattare l’allarme in vista delle Final Four di maggio, quando gli occhi di tutto il mondo saranno a Belgrado per seguire l’atto finale della competizione europea più importante.