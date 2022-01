Eurolega: vendetta perfetta per l'Olimpia, Alba Berlino ko

BASKET

Al Forum, Milano batte 84-76 i tedeschi e cancella la sconfitta in Germania: decisivi i 15 punti di Datome

Vendetta perfetta per l'Olimpia Milano, che cancella il ko dell'andata e batte 84-76 l'Alba Berlino, volando al terzo posto dell'Eurolega e agganciando Olympiacos e Zenit. Al Forum, la formazione di Messina si aggiudica una sfida ostica ed equilibrata contro i tedeschi: decisiva la ripresa (46-36), e in particolare l'ultimo quarto (24-17), dopo il 38-40 del primo tempo. Protagonista assoluto del match Gigi Datome, che mette a referto 15 punti.

Secondo successo consecutivo in Eurolega per Milano che, dopo il blitz del Palau Blaugrana contro il Barcellona, concede il bis prendendosi una bella rivincita nei confronti dell'Alba Berlino e cancellando l'81-76 dell'andata in Germania con l'84-76 del Forum. Un match nel quale la formazione di Messina ha la meglio alla lunga distanza, visto che l'equilibrio, in una sfida ostica sotto ogni punto di vista, regge fino ad inizio ultimo quarto. La formazione di Gonzalez parte forte, sfruttando anche le palle perse dell'Olimpia, e chiude il primo quarto avanti di due punti (24-22): un gap che resta tale anche all'intervallo lungo, quando gli ospiti conducono 40-38.

Milano, però, si ricompone: limita gli errori, migliora le percentuali in area (23/36 a fine gara) e si riavvicina, trascinata da un Datome ispiratissimo anche dall'arco. Una correzione al replay trasforma il 60-60 di fine terzo quarto nel +1 per i padroni di casa prima degli ultimi 12 minuti di gioco, nei quali l'Olimpia è perfetta in avanti, spinta da Tarczewski e Hines, e granitica dietro, concedendo appena 17 punti e segnandone 24. Ma, soprattutto, tenendo a distanza l'Alba Berlino nella seconda parte di ultimo periodo e arrivando anche al massimo vantaggio di +13 (80-67). Il finale non regala sofferenza a Milano, che chiude sull'84-76 e centra il dodicesimo successo in diciotto partite di Eurolega: un 12-6 che vale il terzo posto a parità di record con Olympiacos e Zenit. Decisivi i 15 punti di Datome, perfetto in area (3/3) e incisivo dall'arco (3/8), ma un ottimo contributo lo danno anche Hines (12), Melli (10) e Ricci (10), con Rodriguez che va ad un punto e ad un assist dalla doppia doppia.