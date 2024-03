Eurolega: trasferta amara per Milano, Baskonia vince 88-73

EUROLEGA

La formazione allenata da Messina cade in terra basca e manca l'aggancio alla top ten. 26 punti per Howard

© X Sconfitta pesante per l’Ea7 Emporio Armani Milano, che nella ventinovesima giornata di Eurolega cede in terra basca a Baskonia con il punteggio di 88-73 e manca l'aggancio alla zona play-in. I padroni di casa allungano sul +14 già a fine primo tempo, il ritorno dei meneghini in avvio di terzo quarto li riporta a sei punti di distanza ma Howard (top scorer con 26 punti) e Moneke firmano subito dopo la fuga decisiva degli spagnoli.

LA PARTITA

Dopo un primo quarto equilibrato tra le due compagini (con Shields protagonista per Milano), i padroni di casa allungano all'inizio del secondo periodo sfruttando la grande forma di Howard e Moneke, che aprono il gap fino a +15 prima di giungere all'intervallo lungo sul punteggio di 48-34. Gli uomini di Messina reagiscono al rientro in campo, dimezzando la distanza fino al -6 prima di subire un nuovo break avversario firmato ancora da Moneke ed Howard, che permettono alla propria squadra di ricostruire il vantaggio di quattordici punti in vista dei dieci minuti finali. L'ultimo quarto è una pura formalità per i baschi, che chiudono definitivamente la pratica con il netto risultato di 88-73. Milano manca così una grandissima chance per avvicinarsi al treno dei play-in, mentre Baskonia consolida la propria posizione in top ten. Il top scorer dell'incontro è Howard con 26 punti, mentre Mirotic è il migliore degli ospiti con ventuno.

IL TABELLINO

Baskonia-EA7 Emporio Armani Milano 88-73 (19-18, 48-34, 69-55, 88-73 )

Baskonia: Howard 26 (5/7 da 2, 4/10 da 3, 4/5 tl), Raieste 0, Chiozza n.e, Guerejeta n.e, Sedekerskis 9 (4/6 da 2, 0/3 da 3, 1/1 tl), Marinkovic 13 (2/5 da 2, 2/5 da 3, 3/5 tl), Miller-Mcintyre 6 (3/4 da 2, 0/2 da 3), Diez 0, Kotsar 6 (3/5 da 2, 0/1 tl), Ostello 9 (3/4 da 3), Theodore 0 (0/1 da 2, 0/2 tl), Moneke 19 (2/4 da 2, 3/4 da 3, 6/6 tl), All.Ivanovic

Ea7 Emporio Armani Milano: Lo 2 (1/1 da 2, 0/3 da 3), Bortolani n.e, Tonut 1 (0/3 da 2, 1/2 tl), Melli 5 (2/4 da 2, 0/1 da 3, 1/2 tl), Napier 12 (1/2 da 2, 2/10 da 3, 4/5 tl), Flaccadori 0 (0/1 da 2), Hall 9 (0/3 da 2, 3/4 da 3), Caruso 2 (2/2 tl), Shields 17 (4/5 da 2, 3/10 da 3), Mirotic 21 (4/6 da 2, 3/8 da 3, 4/4 tl), Hines 0 (0/6 da 2), Voigtmann 4 (2/2 da 2). All.Messina