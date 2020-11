Eurolega: sospesa la gara tra Olimpia e Zenit

“La disputa della partita del Round 5 di EuroLeague, Zenit San Pietroburgo–A|X Armani Exchange Olimpia Milano, originariamente rinviata e riprogrammata per mercoledì 11 novembre, è stata sospesa e rinviata a data da definirsi in seguito ai molteplici casi di positività al COVID-19 che impediscono all’Olimpia di schierare otto giocatori come prescrive il regolamento”. Con questo comunicato sul proprio sito le Scarpette Rosse ufficializzano che non andranno in Russia per disputare la partita di Eurolega con lo Zenit.