Eurolega: ritorno amaro per la Virtus, a Bologna vince il Monaco

EUROLEGA

La formazione di Scariolo, al primo match nella competizione dopo quasi 15 anni, perde 83-66 in casa contro il club del Principato

© italyphotopress Inizia con una sconfitta l'Eurolega della Virtus Bologna, al ritorno nella massima competizione europea di basket per club dopo 14 anni. La formazione di Scariolo perde 83-66 in casa contro il Monaco, in un match nel quale è decisivo il parziale di 23-11 in favore del club del Principato dopo il 40-34 dell'intervallo lungo. Scatenato Mike James, 26 punti a referto, mentre tra le fila dei felsinei il più prolifico è Iffe Lundberg (14).

Il Monaco rovina la festa della Virtus Bologna, che quasi quindici anni dopo l'ultima partita in Eurolega perde al debutto nella nuova stagione del massimo torneo europeo di basket per club. Era dal gennaio 2008 che le Vu Nere non giocavano un match nella competizione, dal ko nel 30 gennaio 2008 contro il Cska. Il cerchio si chiude, ma arriva un'altra sconfitta: il club del Principato si impone 83-66 in una sfida decisa nelle fasi centrali della gara.

L'avvio, infatti, è equilibrato, tanto che dopo il primo periodo è perfetta parità: 18-18. E se all'intervallo lungo la distanza è ancora colmabile, con il Monaco avanti 40-34, è proprio nel terzo quarto che gli uomini di Obradovic scappano via: i transalpini doppiano la Virtus con un 23-11 che vale il 63-45 a 10' dal termine. Le Vu Nere lottano ma riescono solo a ridurre, e di appena un punto, il passivo: alla fine, è 83-66 in favore del Monaco, che centra così la prima vittoria in Eurolega.

I francesi possono contare sulla serata di grazia di un super Mike James: 26 punti per l'americano, con anche Diallo (15) e Okobo (13) in doppia cifra tra le fila dei transalpini. Nella Virtus, invece, non bastano i 14 di Iffe Lundberg e gli 11 messi a segno sia da Jordan Mickey che da Semi Ojeleye, con Weems appena a quota 2 in 15 minuti. La formazione di Scariolo sfiderà ora, sempre in casa, il Bayern di Andrea Trinchieri, mentre il Monaco ospiterà i campioni in carica dell'Efes.