Eurolega: Pozzecco inizia con una sconfitta, la Virtus batte l'Asvel

All'Astroballe sorride la squadra allenata da Luca Banchi: sconfitta per 87-84 Villeurbanne. Shengelia e Cordinier i migliori per le V nere, ora a quattro vittorie su cinque gare

© twitter Non arriva la vittoria per Gianmarco Pozzecco nel suo debutto sulla panchina dell'Asvel Villeurbanne, formazione francese che aveva esonerato il tecnico T. J. Parker (fratello di Tony) dopo un avvio con quattro sconfitte. All'Astroballe passa infatti la Virtus Bologna, che vince 87-84 in un match estremamente combattuto. Prova soddisfacente per Poz e i suoi, mentre Banchi si gode Cordinier (20), Shengelia (18) e un ottimo Belinelli (16).

Inizia con una sconfitta il cammino di Gianmarco Pozzecco sulla panchina dell'Asvel Villeurbanne, che subisce la quinta sconfitta in altrettante gare di Eurolega e rimane ultima in classifica. All'Astroballe vince infatti 87-84 la Virtus Bologna, trascinata dal francese Isaia Cordinier, che mette a referto 20 punti. L'avvio, nella cornice dell'Astroballe, è all'insegna dell'equilibrio. Le squadre sono molto fallose, arrivando ben presto al bonus, e si rispondono colpo su colpo. Dopo il 6-6 di Lighty, però, ecco lo scatto virtussino: lo firma Cordinier (11-6), ma Lauvergne aggancia e sorpassa Bologna con tre canestri (uno da tre) consecutivi ed è 13-11. L'Asvel ci crede, ma Shengelia e Pajola (tripla) la riacciuffano sul 18-18. Il primo quarto vede avanti la Virtus, col canestro di Dobric e un 21-18 che sembra benaugurante. L'Asvel di Pozzecco, che ruota tutti gli uomini per conoscere meglio una squadra che ha allenato ieri, fornisce buone risposte nel secondo periodo: sotto la spinta di De Colo ed Edwin Jackson arriva il controsorpasso (27-25), poi Frank Jackson firma la tripla del 30-25. Banchi chiama il timeout e i suoi reagiscono con un sontuoso Belinelli, che suona la carica da vero capitano: è 39-39 al riposo.

Alla ripresa del gioco la formazione del Poz vola sul +3, ma Belinelli e Hackett firmano il controsorpasso e il 48-44 virtussino. Frank Jackson e Lee valgono l'ennesimo ribaltone (52-50), poi risalgono in cattedra Mickey e Shengelia: i loro canestri dalla distanza valgono il sorpasso, in un quarto che si chiude sul 65-63 per i bolognesi. Nel quarto e decisivo quarto ecco lo scatto decisivo della Virtus, con Cordinier sugli scudi: il francese firma il +4 e poi effettua la giocata della partita nell'azione in cui Villeurbanne sperava di firmare il pareggio. La Virtus vola così sul +3 e, con soli undici secondi da giocare, Mike Scott sbaglia la tripla che avrebbe portato tutti ai supplementari. Gli ultimi secondi sono così d'amministrazione per la formazione di Luca Banchi, che vince 87-84 e sale a quattro vittorie in cinque gare di Eurolega: dopo il ko con lo Zalgiris al debutto, le V nere hanno conosciuto solo la vittoria. Sugli scudi Cordinier (20), ma anche Shengelia (18) e Belinelli (16). Pozzecco ha in Fall (16) il suo top-scorer e ricava ottimi segnali dalla sua rosa, che chiude col 60% da tre.

IL TABELLINO

LDLC ASVEL VILLEURBANNE-VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 84-87

(18-21, 39-39, 63-65)

LDLC ASVEL VILLEURBANNE - Lee 8 (0/4 da 2, 1/2 da 3, 5/5 tl), Lauvergne 14 (4/9, 2/2), Fall 16 (8/10 da 2), Lighty 4 (1/4 da 2, 2/2 tl), F. Jackson 8 (1/2, 2/4), Scott 13 (3/3, 2/3, 1/2 tl), Kahudi 4 (1/2 da 2, 2/2 tl), Dallo (0/1 da 3), E. Jackson 2 (1/2 da 2, 0/1 tl), De Colo 12 (2/5, 2/3, 2/2 tl), Egbunu 3 (1/1 da 2, 1/2 tl), Yaacov (0/1 da 2). All. Pozzecco.

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA - Cordinier 20 (5/6, 2/2, 4/4 tl), Belinelli 16 (4/6, 2/6, 2/2 tl), Shengelia 18 (4/5, 2/3, 4/4 tl), Hackett 6 (3/3, 0/1, Dunston 2 (1/4 da 2), Lundberg (0/2, 0/3), Smith 2 (1/1 da 2), Pajola 3 (0/1, 1/2), Dobric 5 (1/1, 1/2), Cacok 4 (2/2 da 2), Mickey 11 (1/5, 3/3), Abass (0/1 da 3). All. Banchi.