Eurolega, peccato Milano: Delaney non basta, l’Olimpia cede nel finale e il Bayern Monaco pareggia la serie

Nei playoff di Eurolega sfuma solamente nell’ultimo quarto la Final Four per l’Olimpia Milano, che a Monaco di Baviera comanda gran parte del match per poi cedere nel quarto finale, 85-82. I tedeschi pareggiano così la serie con Baldwin, Zipser e un prezioso Lucic. Delaney amaro miglior marcatore con 28 punti, ma gli errori di troppo dell’Armani Exchange nel momento decisivo costringono Messina alla “bella” per entrare tra le migliori quattro.