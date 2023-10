Eurolega: Mirotic non basta, l'Olimpia cade contro il Fenerbahçe

EUROLEGA

La trasferta all'Ulker Sports and Event Hall non è vincente per l'Ea7 Emporio Armani, sconfitta 85-82 all'overtime dalla corazzata turca nonostante i 27 punti dell'ex Barça

© ipp L'Olimpia Milano lotta e gioca ampiamente alla pari col Fenerbahçe ma, com'era successo ieri alla Virtus Bologna, esce sconfitta dal suo debutto stagionale in Eurolega. All'Ulker Sports And Event Hall vince il Fenerbahçe, che ha la meglio sui rivali all'overtime col punteggio di 85-82. Decisivi i cinque giocatori in doppia cifra per i turchi, letali da tre con Wilbekin top-scorer (19). A Messina non bastano Mirotic (27) e Voigtmann (21).

Il debutto non è vincente per l'Ea7 Emporio Armani Milano che, com'era successo ieri alla Virtus, inizia la sua Eurolega conoscendo già il sapore della sconfitta. All'Ulker Sports and Event Hall esulta infatti il Fenerbahçe, che vince 85-82 all'overtime dopo un match equilibrato e dai mille capovolgimenti di fronte. Si inizia con due quintetti agli antipodi: molto fisico quello dell'Ea7, che deve fare a meno di Hall, Lo e Baron, più rapido quello dei turchi. L'avvio è sprint per i milanesi, che spezzano l'equilibrio con la tripla di Voigtmann e le giocate di Mirotic, a sua volta decisivo da tre insieme a Flaccadori: tre triple in pochi minuti valgono il 14-8, che si tramuta in un parziale da 10-0 per l'Olimpia (18-8). Il Fenerbahçe sa però reagisce grazie a Guduric e, dopo il +10 firmato da Poythress, accorcia nei minuti finali del primo quarto: è 23-19. Nel secondo parziale invece sale in cattedra Scottie Wilbekin, che con due triple firma il sorpasso dei turchi sul 30-29. L'Olimpia perde qualche pallone di troppo, così il Fener allunga con Dorsey e un grande Guduric, autore di 9 punti in pochi istanti.

A metà gara è 38-35 per i padroni di casa, che allungano nel terzo quarto sfruttando un grande parziale di Papagiannis. La tripla di Pierre e il canestro di Motley valgono il +10 (55-45) prima della reazione di Milano, che accorcia con le triple di Voigtmann e Mirotic (57-52), salvo poi commettere qualche errore di troppo in fase di possesso. Ne approfitta il Fenerbahçe, con Guduric a firmare il 62-54 di fine quarto. Nel quarto parziale si sblocca Pangos e l'Olimpia, con Hines in quintetto, effettua una sontuosa rimonta: Mirotic (da tre) firma il sorpasso sul 69-68, ma i turchi tornano avanti sul +4 con Papagiannis (76-72). L'Armani gestisce male il penultimo possesso, ma viene trascinata all'overtime da Melli, che firma i liberi del -2 e il pari sul 76-76 dopo una follia di Wilbekin sull'ultimo pallone gialloblù. Nel tempo supplementare la spunta il Fenerbahçe, che approfitta della sua efficacia da tre e vince 85-82, con Mirotic a sbagliare il tiro del pari sulla sirena. Non bastano i 27 punti dell'ex Barça e i 21 di Voigtmann a Messina, sconfitto dalla grande prova di squadra rivale: cinque giocatori in doppia cifra, con Wilbekin (19) top-scorer.

IL TABELLINO

FENERBAHÇE BEKO ISTANBUL-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 85-82 ot

(19-23, 38-35, 62-54, 76-76)

FENERBAHÇE BEKO ISTANBUL - Dorsey 15 (3/8 da 2, 3/5 da 3), Madar 8 (3/3, 0/1, 2/4 tl), Hayes-Davis (0/7 da 3), Pierre 11 (1/5, 3/3), Motley 2 (1/2 da 2), Wilbekin 19 (3/6, 4/8, 1/1 tl), Sertaç Şanlı, Papagiannis 15 (3/4, 3/3), Melih Mahmutoğlu, Guduric 15 (4/4, 1/3, 4/6 tl), Calathes (0/2 da 2), Sestina (0/1 da 3). All. Itoudis.

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO - Flaccadori 3 (0/1, 1/2), Melli 7 (2/4, 0/1, 3/4 tl), Shields 10 (1/7, 2/6, 2/2 tl), Mirotic 27 (6/9, 3/5, 6/8 tl), Voigtmann 21 (5/7, 3/7, 2/4 tl), Poythress 5 (1/2, 1/2), Bortolani, Pangos 2 (1/4, 0/2), Tonut 3 (1/1 da 3), Ricci, Hines 4 (2/2 da 2). N.e. Kamagate. All. Messina.

Vedi anche Basket Basket, Datome: "Riparto da zero, è presto per fare il dirigente"