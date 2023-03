Basket, Eurolega: Milano vince anche a Valencia, la Virtus cade contro il Partizan 

EUROLEGA

L’Olimpia trova la quinta vittoria consecutiva, battendo gli spagnoli 88-84. Altro stop nella corsa ai playoff per Bologna

© Ansa Nella ventisettesima giornata di Eurolega, quinta vittoria consecutiva per l’Olimpia Milano, che batte il Valencia 88-84. Iniziano male i meneghini, che poi si scuotono e volano via dopo l’intervallo con un terzo quarto perfetto. Sconfitta e altro stop nella corsa ai playoff per la Virtus Bologna, che perde in casa contro il Partizan Belgrado 88-79. Partita aperta fin dall’inizio, decisivi i troppi errori difensivi degli emiliani.

VALENCIA BASKET – EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 84 – 88

Quinta vittoria consecutiva in Eurolega per Milano, che batte 88-84 a domicilio il Valencia. Inizio equilibrato e a basso punteggio a La Fonteta, con l’Olimpia che sbaglia tanto in attacco, specialmente dall’arco, e gli spagnoli che ripartono in transizione. L’Olimpia sembra meno incisiva rispetto a tre giorni fa contro l’Olympiacos e continua a soffrire. A fine primo quarto è 21-17 per gli spagnoli. Ricomincia la partita, non cambia il copione: i meneghini rincorrono trascinati da Pangos e Napier, ma sono distratti in difesa e gli spagnoli concretizzano le palle perse dagli avversari. Ettore Messina chiama un disperato time out con i suoi sotto 27-17, e la partita cambia: Melli e Voigtmann scuotono i compagni e accorciano a -2. La difesa di Milano continua a soffrire gli inserimenti di Jones, ma ci pensa Ricci con due triple a permettere agli ospiti di rimanere attaccati alla partita: all’intervallo il punteggio è 42-39. L’Olimpia torna in campo con intensità e cambia l’inerzia del match: Napier è scatenato dall’arco e il parziale, al primo time out, è di 10-3. Gli spagnoli sono confusi, nervosi e i meneghini volano sul +12 con i canestri dell’onnipresente Voigtmann e Baron. Un terzo quarto praticamente perfetto di Milano si chiude sul 55-65. Negli ultimi dieci minuti continua il monologo ospite con le triple di Tonut e Pangos, a metà tempo arriva la reazione d’orgoglio il Valencia, che accorcia a -4 e trova addirittura il -1 a pochi secondi dal termine con Harper. Finisce 88-84 per l’Olimpia, che sale a 22 punti e tiene accese le speranze di una clamorosa rimonta playoff, mentre gli spagnoli restano inchiodati a quota 26.

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA – PARTIZAN MOZZART BET BELGRADO 79 – 88

Secondo ko consecutivo per la Virtus Bologna in Eurolega, che perde contro il Partizan Belgrado 79-88. Alla Segafredo Arena il ritardo del fischio d’inizio, per problemi alla strumentazione, non raffredda Bologna, che parte forte con un Teodosic subito ispirato. Il palazzetto è una bolgia: i 500 tifosi serbi spingono il Partizan, che ribalta il risultato e conquista margine. Verso fine quarto rispondono i padroni di casa con Hackett e Ojeleye, letale dentro l’area. Un primo quarto aperto ed equilibrato finisce 26-28 per gli ospiti. Il sorpasso della Segafredo passa per le mani di Pajola, ma dura poco: gli uomini di Obradovic sono aggressivi e fanno girare con rapidità il pallone, mandando a vuoto la difesa emiliana. La Virtus però prende le misure con gli esterni e trova più spaziature in attacco grazie agli assist di Teodosic: 47-45 in un primo tempo da montagne russe. Al rientro in campo gli ospiti sono incisivi in attacco con Smailagic. Bologna risponde colpo su colpo, ma perde troppi palloni e i serbi ne approfittano in transizione. Scariolo allora sistema la difesa e la sua squadra si trasforma ancora, con il nuovo vantaggio che è firmato Pajola e Bako. Il terzo quarto però si chiude con il Partizan ancora avanti 65-63. Nel quarto periodo c’è il forcing finale della Virtus, che si affida a Belinelli e alla visione di Teodosic, ma continua a subire tanto in contropiede. Finisce 88-79 per gli ospiti, che salgono a quota 30 punti e consolidano la zona playoff, mentre Bologna rimane a 24 e vede allontanarsi l’ottavo posto.