Eurolega: Milano domina Valencia, troppo Real per la Virtus

eurolega

Gli uomini di Messina vincono e convincono con un netto 83-52 sugli spagnoli, mentre i madrileni regolano 100-74 i bolognesi

© italyphotopress La settima giornata di Eurolega sorride finalmente a Milano, che ritrova la vittoria nella competizione grazie all'83-52 rifilato a Valencia e si porta a quota due successi. Grande partita degli uomini di coach Messina, con top scorer un Mirotic da 19 punti. Niente da fare invece per la Virtus Bologna, sconfitta dal Real Madrid, che resta imbattuto grazie al successo per 100-74 sulle Vu Nere firmato Campazzo-Tavares.

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO- VALENCIA 83-52

Milano vuole reagire dopo l’avvio non particolarmente fortunato in questa Eurolega ed inia benissimo nella sfida contro gli spagnoli, chiudendo il primo quarto con la bellezza di undici punti di vantaggio sugli avversari, trascinati da un super Mirotic (17 punti su 19 totali nella prima parte di gara). Il parziale successivo non cambia l’inerzia, infatti l’Olimpia incrementa ulteriormente il proprio distacco fino al +18 prima di subire un break che porta alla furia di coach Messina e alla reazione del 44-31 con cui si arriva all’intervallo lungo. Al rientro in campo ci pensa Lo con una tripla a riprendere il cammino dell’EA7 Emporio Armani, che scappa fino ai venticinque punti di vantaggio per il 64-39 che chiude di fatto i discorsi dopo la fine del terzo periodo. Il dominio meneghino continua anche nell’ultima frazione, con un ottimo controllo del campo e delle energie fino all’83-52 finale. Milano ritrova così il successo nella competizione e si porta a 2-5 nel computo totale tra vittorie e sconfitte, mentre per Valencia si tratta del secondo ko in sette partite.

IL TABELLINO

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO- VALENCIA 83-52 (23-12, 44-31, 64-39, 83-52)

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO: Lo 10 (2/3 da 2, 2/4 da 3), Poythress 8 (4/6 da 2, 0/1 tl), Shields 0 (0/2 da 2. 0/5 da 3), Mirotic 19 (5/6 da 2, 3/6 da 3), Bortolani 5 (1/2 da 3, 2/2 tl), Tonut 6 (0/1 da 2. 2/5 da 3), Melli 3 (1/2 da 2, 0/2 da 3, 1/2 tl), Ricci 3 (1/2 da 3), Flaccadori 7 (1/3 da 2, 1/2 da 3, 2/2 tl), Hall 7 (2/4 da 2, 1/1 da 3), Hines 6 (2/4 da 2, 2/4 tl), Voigtmann 9 (2/3 da 2, 1/2 da 3, 2/2 tl). All.Messina

VALENCIA: Harper 10 (1/4 da 2, 2/4 da 3, 2/2 tl), Claver 0 (0/2 da 2, 0/1 da 3), Puerto 2 (1/4 da 2, 0/4 da 3), Reuvers 8 (1/4 da 2, 2/3 da 3), Pradilla 1 (1/2 tl), Lopez-Arostegui 6 (0/1 da 2, 2/4 da 3), Ferrando 3 (0/3 da 3, 3/3 tl), Inglis 6 (2/5 da 2, 2/3 tl), Jovic 2 (1/1 da 2), Robertson 0 (0/1 da 3), Davis 9 (3/8 da 2, 0/2 da 3. 3/4 tl), Ojeleye 5 (0/3 da 2, 1/2 da 3, 2/2 tl). All. Mumbru Murcia

REAL MADRID-VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 100-74

Le Vu Nere sono attese all’esame madrileno dopo il grande avvio della stagione europea: il primo periodo regala subito grandi emozioni, con la partenza dei bolognesi che li porta fino al +6 grazie alle giocate di Belinelli e Shengelia, poi arriva la reazione dei padroni di casa ma alla fine chiude davanti il team di Banchi grazie ad Hackett. Il Real riparte forte e demolisce completamente la Virtus nel secondo quarto, aprendo il gap fino a diciotto punti, trascinati da Tavares e Campazzo all’intervallo sul 53-37. Il riposo non cambia l’inerzia della partita, con gli uomini di Mateo che allungano ulteriormente ad inizio parziale e arrivano fino ad oltre venti punti di vantaggio, con Hackett e Belinelli che rendono meno pesante la distanza nel 68-51 che chiude il terzo periodo. Bologna cerca di rientrare in partita e si avvicina, ma Yabusele e Causeur chiudono la porta alla rimonta con due triple che ristabiliscono la distanza e sanciscono di fatto il successo del Real Madrid, che allunga ancor di più nel finale, rendendo il passivo pesante. Termina così con il punteggio di 100-74: spagnoli che restano quindi imbattuti nella competizione e mantengono immacolata la loro serie, che dice 6-0, mentre i bolognesi si trovano ora sul 5-2.

IL TABELLINO

REAL MADRID-VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 100-74 (26-27, 53-37, 68-51, 100-74)

REAL MADRID: Causeur 10 (1/3 da 2, 2/3 da 3, 2/2 tl), Fernandez 1 (0/1 da 2, 0/1 da 3, 1/1 tl), Abalde n.e, Campazzo 18 (3/3 da 2, 1/5 da 3, 9/9 tl), Hezonja 9 (2/4 da 2, 1/2 da 3, 2/2 tl), Rodriguez 1 (0/1 da 2, 0/1 da 3,1/2 tl), Deck 11 (1/1 da 2, 3/4 da 3), Poirier 5 (0/1 da 2, 5/6 tl), Tavares 17 (7/11 da 2, 3/4 tl), Llull 2 (1/3 da 2, 0/4 da 3), Yabusele 16 (3/4 da 2, 2/2 da 3, 8/8 tl), Musa 10 (1/5 da 2, 2/4 da 3, 2/4 tl). All. Mateo

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Cordinier 7 (1/3 da 2, 1/4 da 3, 2/2 tl), Lundberg 0 (0/1 da 3), Belinelli 15 (1/1 da 2, 3/7 da 3, 4/6 tl), Pajola 2 (1/1 da 2, 0/2 da 3), Smith 7 (2/3 da 2, 1/2 da 3), Dobric 5 (1/1 da 2, 1/1 da 3), Cacok n.e, Shengelia 12 (4/7 da 2, 0/3 da 3, 4/4 tl), Hackett 9 (2/2 da 2, 5/7 tl), Mickey 8 (4/9 da 2, 0/3 da 3), Dunston 9 (4/5 da 2, 1/2 tl), Abass 0 (0/2 da 3). All.Banchi