Eurolega, Milano stende la Stella Rossa 79-62

L’Olimpia batte i serbi con una partenza lampo e i 18 punti di Shields. A Belgrado non basta un Mitrovic da 17 punti e 7 rimbalzi

L'Olimpia Milano rialza la testa con una vittoria convincente in Eurolega. Due giorni dopo il ko contro il Bayern, i lombardi sconfiggono la Stella Rossa Belgrado 79-62, indirizzato con il parziale di 13-0 con cui si è aperta la partita. Sugli scudi Shields, 18 punti, e un sorprendente Tarczewski, 10 punti e 3 rimbalzi. Ai serbi non basta un Mitrovic da 17 punti, 7 rimbalzi e 3 assist. Per Armani si tratta del sesto successo in sette partite.

Milano torna a sorridere in Eurolega. A pochi giorni dalla sconfitta contro il Bayern, Olimpia spazza via la Stella Rossa Belgrado con un convincente 79-62, figlio di una prestazione corale e di una difesa attenta. Gli uomini di Messina partono perfettamente da entrambi i lati del campo, attaccando con decisione e difendendo compatti, tanto da costringere gli avversari a commettere tre falli in pochi minuti. Il match inizia con un pazzesco 13-0 di Olimpia, trascinata dalle due triple di Shields e un grande impatto di Hall. L’ex Lakers Daniels si unisce alla festa del primo quarto con due triple, e al primo riposo il parziale recita 24-6 a favore dei lombardi. I serbi alzano il loro ritmo e si affidano soprattutto a Mitrovic, che chiude il primo tempo da top scorer con dieci punti, per cercare la rimonta e rientrare fino a -11, ma Mitoglou e un ottimo Hines a rimbalzo contribuiscono a finire il secondo periodo sul 43-27.

Di ritorno dagli spogliatoi Milano tiene il +16 per la prima parte del periodo successivo, fin quando il solito Mitrovic e Kuzmic provano a guidare il ritorno della Stella Rossa, fino al -9 firmato dalla tripla di Collins. Entrambe le squadre si caricano di falli e la percentuale in lunetta diventa così decisiva nel finale di periodo. La tripla di Lazarevic sulla sirena mantiene il team di Belgrado a -12 dagli italiani, sul 62-50. L’ultimo quarto si apre con una schiacciata di Tarczewski (10 punti in totale) e due punti di Shields, che lanciano Olimpia sul +16. La Stella Rossa non molla ma non riesce più a rientrare sotto le 10 lunghezze di svantaggio, fermata da una Milano spesso ai limiti della perfezione nella costruzione dell’azione. Il finale non concede spazi a ribaltoni e la partita termina 79-62. Milano si culla un ottimo Shields da 18 punti e la sorpresa Tarczewski, 10 punti e 3 rimbalzi entrando dalla panchina. A far sorridere è anche il dato sugli assist: Rodriguez arriva a quota 8, Hall a 6, Hines a 4 (con 9 rimbalzi). Insomma, Olimpia è sempre più squadra. E se neanche il 17-7-3 messo a referto da Mitrovic basta per impensierirla, può significare qualcosa di importante.