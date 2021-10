Eurolega: Milano show contro l'Anadolu Efes, l'Olimpia fa quattro su quattro

BASKET EUROLEGA

L'Ax batte i campioni in carica 75-71: Mitoglou e Shields strepitosi

Super Olimpia in Eurolega: al Forum, la formazione di Messina batte 75-71 l'Anadolu Efes campione in carica grazie ad una grande prestazione, soprattutto nella parte centrale. Milano, infatti, rifila un 47-28 ai turchi tra il secondo e il terzo periodo, resiste nel finale e conquista il quarto successo in altrettante partite. Decisivi i tiri da tre e i quattro giocatori in doppia cifra: Delaney (16), Hall (13), Shields (12) e Datome (11).

L'Olimpia si conferma imbattibile in Eurolega e centra la quarta vittoria in altrettante partite, battendo l'avversario più prestigioso: l'Anadolu Efes campione in carica. Al Forum, Milano gioca la partita perfetta, reagisce ad un avvio col freno a mano tirato e resiste nel finale. Dopo l'iniziale canestro di Delaney, i turchi, trascinati da un super Micic, si portano anche sul +9 (7-16), e chiudono il primo quarto con un +5 (16-21) che tiene comunque in corsa la formazione di Messina. Nel secondo quarto, inizia il capolavoro dei padroni di casa: un parziale di 14-0 che permette a Milano di ribaltare il risultato (da 25-34 a 49-34) a suon di triple, quelle di Shields e Hall. I turchi si affidano invece a Micic, che mette a referto 15 punti prima dell'intervallo lungo, quando l'Olimpia è avanti 42-36.

Il parziale in favore di Milano prosegue anche ad inizio terzo quarto, con il vantaggio che per la prima volta diventa raggiunge la doppia cifra (50-40) grazie alle triple di Datome, con la difesa che gestisce bene l'attacco dei campioni d'Europa ad eccezione di un ispirato Larkin. Il periodo si chiude sul massimo vantaggio milanese: +14 (63-49) grazie ad un miracoloso tiro da tre di Jerian Grant a un decimo dalla sirena che certifica il 47-28 complessivo tra il secondo e il terzo quarto. Gli ultimi dieci minuti si aprono con un parziale di 11-0 che riporta l'Efes a -3 (63-60) dai padroni di casa, ma Mitoglu e Hall rispediscono gli ospiti a -9 (71-62). Il greco sale in cattedra nel finale a suon di triple, rimbalzi e assist e aiuta Milano a tenere definitivamente a distanza gli uomini di Ataman.

Finisce dunque 75-71: è la quarta vittoria in altrettante partite per l'Olimpia che si conferma imbattuta. Ancora senza successi, invece, l'Anadolu Efes, al quarto ko. Messina si gode una squadra formidabile nei tiri da tre (14/33) e quattro giocatori in doppia cifra: Delaney realizza 16 punti, Hall si ferma a 13, mentre Shields e un ottimo Datome (3 triple su 5) ne mettono a referto rispettivamente 12 e 11. Ma anche Mitoglu gioca una grandissima partita: 9 punti, 7 rimbalzi e 5 assist. Nell'Efes, invece, gli ultimi a mollare sono Micic (17) e Larkin (13 punti con 9 rimbalzi): numeri che non evitano il ko dei turchi e la festa di Milano.