Eurolega: Milano scompare contro l’Anadolu Efes, prima gioia per Banchi

Falcidiata dagli infortuni (out Nebo, Mirotic, Causeur e Diop) e reduce da due sconfitte consecutive tra Eurolega e LBA (contro Partizan e Venezia), l’EA7 Emporio Armani Milano fa visita all’Anadolu Efes di Luca Banchi, altra squadra che sta vivendo un momento davvero complicato all’interno della propria stagione. Le uniche note positive per Messina sono il ritorno di Dimitrijevic e il recupero di Bolmaro e LeDay, usciti malconci dall’ultima giornata di campionato: sia l’argentino che l’azero vengono schierati nel quintetto titolare. L’avvio di primo quarto è però dominato dall’Efes, trascinato da un Larkin subito performante. Nonostante l’impegno di Mannion e Shields, l’attacco di Milano fatica a prendere ritmo, a differenza di quello turco: i padroni di casa scappano infatti sulla doppia cifra di vantaggio grazie a Beaubois e indirizzano il match con il 24-9 che chiude la prima frazione. L’Armani accusa il colpo e sprofonda nel quarto successivo: l’Efes si spinge infatti sul +26, raggiungendo poi l’intervallo lungo sul punteggio di 56-31. Milano soffre terribilmente la maggiore fisicità avversaria, perde troppi palloni e concede davvero troppo a rimbalzo: un copione che si ripete pure nel secondo tempo, trasformato praticamente dall’Anadolu in un’esibizione davanti al proprio pubblico. Osmani contribuisce a portare l’Efes sul +45, in un terzo quarto che i turchi chiudono avanti 87-48. Messina decide allora di sfruttare l’ultima frazione quantomeno per concedere maggiore spazio a chi ha accumulato meno minuti: tra questi c’è Dimitrijevic, mentre l’Efes termina il match con sette giocatori in doppia cifra. Alla sirena il risultato finale è 110-66 per la squadra di Banchi, che trova così la sua prima vittoria in Eurolega alla guida dei turchi. La sconfitta rallenta invece la corsa verso i playoff dell’Olimpia, chiamata a tornare in campo giovedì prossimo all’Unipol Forum contro il Panathinaikos.