 Eurolega, Milano inizia al Forum contro Cska Mosca

La prima partita stagionale della nuova Eurolega sarà identica all'ultima. A maggio, Olimpia e Cska Mosca si sono incontrate alle Final Four di Colonia, il prossimo 30 settembre cominceranno la nuova stagione, al Mediolanum Forum, come ufficializzato dal calendario della regular season svelato oggi. La stagione vedrà l'Olimpia di scena al Mediolanum Forum in sei delle prime otto gare. I playoff cominceranno il 19 aprile per chiudersi entro il 4 maggio. Le Final Four saranno ancora in Germania, ma questa volta a Berlino.

