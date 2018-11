Eurolega, Milano esulta al Forum: superato il Baskonia

21/11/2018

LA PARTITA DI EDOARDO GRASSI

In Eurolega non ci sono partite facili: è un assioma, basta saperlo per non farsi troppo condizionare dalla classifica che, in casi come questi, ha un senso relativo, soprattutto se poi affronti una squadra (Baskonia Vitoria, in arrivo al Forum con 2 vittorie e 5 sconfitte) che ha appena cambiato allenatore: fuori Pedro Martinez, dentro Velimir Perasovic. La scossa in casa basca c’è e si vede, eppure si ha sempre la sensazione che Milano la possa chiudere, un’impressione nitida già nel primo tempo in cui i 4 punti di vantaggio (47-43) accumulati all’intervallo sembrano non quantificare le differenze tecniche, che i baschi limano grazie all’ottimo lavoro in area, con Poirier e con gli altri lunghi dinamici che l’Olimpia soffre oltre le aspettative.



La squadra di Pianigiani, che ha qualche cavallo in meno nel motore per via dell’assenza di Nedovic, ha più soluzioni perimetrali e non è una novità, eppure anche sul +10 nel terzo quarto non riesce a dare la spallata, cercando rotazioni di quintetti che a volte pagano, altre meno. Così all’alba dell’ultimo spicchio di partita funzionano bene Jerrels e Cinciarini ma la difesa comincia a concedere tiri più facili da fuori ed ecco Hilliard, con due triple, riportare Vitoria a meno 3 e gli ultimi tre minuti diventano un girone dantesco in cui si sbaglia molto e volentieri, da una parte e dall’altra, con un pasticcio offensivo di Shengelia che entra nel museo museo degli orrori dalla porta principale insieme ad un pallone buttato in parterre da Micov in fase di rimessa.



Meno male che mancano pochi decimi alla fine e che resta in canna la tripla della disperazione (e dell’eventuale supplementare) di Hilliard: Milano vince 93-90 e resta in media play-off con 6 vittorie e 2 sconfitte nella scia delle tre big Real, Cska e Fenerbahce, un bilancio straordinario anche perché alternato al primato senza macchie in campionato. Giocando anche tre volte alla settimana, la stanchezza è una compagna di viaggio inevitabile, ma la coppia delle meraviglie Micov (22 punti)-James (20 più 8 assist) ha prodotto comunque scelte offensive che permettono di gestire finali ad alto coefficiente di difficoltà mentre stavolta è il lavoro da collante difesa-attacco di Brooks (12 punti e 7 rimbalzi) a fare da valore aggiunto. Comunque, una faticaccia, da smaltire possibilmente entro 48 ore perché il venerdì sera di Eurolega prevede per Milano l’esame Barcellona in trasferta.