Eurolega, Milano domina contro il Cska ed è terzo

EUROLEGA

Olimpia vince 67-57 contro i russi e ottiene la terza vittoria consecutiva in Europa. 13 punti per Daniels e Hall

L'Olimpia Milano si impone sul campo del Cska Mosca e ribadisce la sua terza posizione in Eurolega. Nella trasferta russa, gli uomini di Messina vincono 67-57 controllando la partita fin dalle primissime battute e resistendo al tentativo di rimonta dei moscoviti, avvicinatisi fino al -1 a poco dall’intervallo lungo. Fondamentali per il terzo successo europeo consecutivo i 13 punti di Daniels e Hall, insieme ai 5 rimbalzi di Melli. ipp

L’Olimpia Milano regala ancora spettacolo in Eurolega e trova il suo terzo successo consecutivo, battendo 67-57 il Cska Mosca per consolidare la terza posizione in classifica. Prestazione convincente per gli uomini di Messina, organizzati in difesa e pazienti nella costruzione dell’azione offensiva. Milano parte fortissimo e con la tripla di Hall si porta subito sul 9-2, costringendo il coach dei russi Itoudis a chiamare il primo time out della partita. Lundberg e Kurbanov riavvicinano i padroni di casa, ma i lombardi allungano con due triple consecutive di Daniels fino al 23-10 a fine primo quarto. Decisiva la miglior precisione nel tiro dall’arco: 5/9 Olimpia, 0/5 Cska. Nel secondo periodo Armani inizia a forzare troppo in attacco e presta il fianco al ritorno dei moscoviti, che trascinati da Lundberg (11 punti nel primo tempo) si riportano fino a -1. Una super difesa di Melli ridà fiducia agli uomini di coach Messina, che arrivano all’intervallo lungo avanti 40-35.

Al rientro in campo prova a mettersi in partita anche Shengelia, messo fuori ritmo dalla difesa milanese. Il georgiano sale a quota 11 punti personali, ma Olimpia regge l’impatto e rimane sempre in vantaggio. Nei momenti più delicati, Chacho Rodriguez (7 punti, 5 rimbalzi e 3 assist) gestisce l’azione offensiva e dialoga con Hines per portarsi sul 55-46 in chiusura di terzo quarto. La difesa di Milano continua a dare certezze, facendo attenzione a non mettere in ritmo i tiratori avversari, e l’attacco non perdona: nell’ultimo quarto Cska rimane sempre ad almeno tre possessi di distanza, fino a soccombere 67-57. Per Milano è un’altra vittoria di squadra, con i 13 punti di Daniels e Hall e i 12 di Hines. Non entra a referto come scorer, ma i suoi 5 rimbalzi e soprattutto una grandissima prestazione difensiva rendono onore a un Nic Melli fondamentale in copertura. Con questo convincente successo, il tredicesimo in diciannove partite, Olimpia Milano consolida la terza posizione in Eurolega, staccando Olympiakos, Unics Kazan, Zenit e proprio Cska Mosca.