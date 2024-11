Eurolega: Milano contro ALBA e Partizan, Real Madrid e Panathinaikos per Bologna

MARTEDÌ 12 NOVEMBRE

Milano cerca il terzo successo di fila in Europa nella trasferta sul campo dell'ALBA Berlino di Gabriele Procida, che contro la Stella Rossa ha confezionato la sua miglior partita in carriera in Eurolega con 25 punti, 7 rimbalzi, 3 rubate, 2 stoppate.

La Virtus Segafredo Bologna spera di trovare continuità dopo la vittoria contro il Maccabi. Per farlo dovrà battere il Real Madrid, lontano parente della schiacciasassi dello scorso anno e reduce dal k.o. contro l'Olimpia.

Sarà uno scontro tra coach italiani quello a Vilnius quando la Dolomiti Energia Trento di Paolo Galbiati affronterà i Wolves di Alessandro Magro, ex-Brescia, per il Round 8 di EuroCup. Reggio Emilia ospita lo Slask Wroclaw in Champions.