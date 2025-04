Reggio Emilia, Cheatham: "Ho sempre fiducia in me stesso"

Le parole dell'ala dell'UnaHotels di coach Priftis sono riportate nell'edizione odierna della Gazzetta di Reggio: "Sono molto felice sia a livello individuale sia di squadra: questa è la mia prima esperienza professionistica in cui faccio parte di una squadra che sta vincendo così tante partite, e sono davvero contento di quello che abbiamo fatto sia in BCL che in Serie A. Abbiamo ancora una parte importante di stagione in entrambe le competizioni, per cercare di ottenere ancora di più. Canestri pesanti? Ho sempre fiducia in me stesso. Sono tiri che alleno ogni singolo giorno, tiri che ho allenato per tutta la mia carriera. In qualsiasi momento, sento di avere la fiducia necessaria. E abbiamo anche molti giocatori in squadra che hanno quella stessa fiducia. Il post ko con la Virtus? Abbiamo fatto una sessione video davvero utile, guardando le 18 palle perse che abbiamo commesso e come loro siano riusciti a negare ogni linea di passaggio. La sfida con Milano (domenica 6, ore 19)? Questa è davvero una partita importante, specialmente dopo la sconfitta contro Bologna. È una gara per ristabilire la nostra identità. Anche Milano arriva da una sconfitta pesante contro Napoli, quindi penso che sarà una grande partita. Dobbiamo restare fedeli a ciò che sappiamo fare, consapevoli che affrontiamo una squadra di Eurolega".