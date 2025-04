EuroCup, la finale sarà Hapoel Tel Aviv-Gran Canaria

Gara-3 delle due semifinali di EuroCup ha emesso i propri verdetti: a succedere nell'albo d'oro al Paris Basketball sarà una tra Dreamland Gran Canaria e Hapoel Shlomo Tel Aviv. Per entrambe si è trattato di un upset, non avendo il fattore campo nella serie al meglio delle 3 gare: gli spagnoli hanno superato 72-76 il Bahcesehir College Istanbul nella capitale turca, mentre gli israeliani hanno vinto a Valencia (92-94) grazie a un canestro negli ultimi secondi di gara di Marcus Foster. Anche la serie finale sarà al meglio delle 3: gara1 si terrà l'8 aprile alle 19.30 "in casa" dell'Hapoel (la squadra di Itoudis gioca alla Smokov Arena, in Bulgaria, da inizio stagione), gara2 poco più di 48 ore dopo (11 aprile, 21) alla Gran Canaria Arena. In palio, tra la squadra di Jaka Lakovic e quella di Dimitris Itoudis, una wild card per la prossima stagione di Eurolega.