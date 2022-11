Eurolega: Milano cade ancora, secondo ko consecutivo

BASKET

Dzanan Musa trascina il Real Madrid che s’impone al Forum 83-77

© ipp Seconda sconfitta consecutiva in Eurolega per l’Olimpia Milano, che cade anche sul parquet del Forum di Assago, sconfitta 83-77 dal Real Madrid. Dopo i primi due quarti in cui l’Armani riesce a contenere gli spagnoli chiudendo avanti 50-47, nel terzo la squadra di Mateo spinge e allunga nell’ultimo trascinata da uno strepitoso Musa che chiude a quota 25. Tra i migliori dell’Olimpia Pangos che mette a canestro 21 punti.

L’Olimpia Milano cade nuovamente. Dopo la pesante sconfitta con il Barcellona non riesce a rialzare la testa e viene battuta dal Real Madrid 83-77 in una sfida più che combattuta. Al Mediolanum Forum, gli spagnoli partono meglio e vanno subito avanti 2-9, ma tra le fila di Milano si accendono Melli e Mitrou-Long, che recuperano 11-12. Gli ospiti terminano il primo quarto avanti 20-23, trascinati da Musa e Tavares. L’Olimpia sembra trovare il ritmo giusto ed effettua il sorpasso con due triple di Mitrou-Long e una di Datome: 29-26. La squadra di Messina prende fiducia e chiude con un canestro di Pangos che vale il 50-47 alla fine del secondo quarto. Avvio abbastanza lento dopo l’intervallo lungo: i lombardi crescono in difesa ma Musa trascina gli spagnoli al pareggio: 53-53.

Milano fatica a trovare l’approccio giusto in attacco e il Real effettua il controsorpasso 56-59. Nell’ultimo periodo, la tripla di Musa vale il -12 di Milano, timeout Messina (75-63). Melli prova a prendere per mano la sua squadra mettendo a canestro quattro punti: 69-77. Musa trova ancora un canestro, le triple di Pangos e Thomas valgono il -5 dei meneghini. Deck segna da tre punti e chiude la gara. Alla fine termina 83-77 per il Real, con l’Olimpia che lotta fino alla fine. Alla squadra di Messina non bastano i 21 punti di Pangos ed il 15/31 dalla distanza, il Real infligge la terza sconfitta in Eurolega ai meneghini.