Eurolega: Milano ancora ko con l’Asvel, per i play-off serve un miracolo 

L’Olimpia cade 81-77 a Lione sotto i colpi di De Colo e Lauvergne, sedicesima sconfitta per Messina

© ansa Nel ventisettesimo turno di Eurolega di basket arriva un’altra sconfitta per Milano, 81-77 a Lione contro l’Asvel. La squadra di Messina insegue di fatto dall’inizio alla fine, rimanendo aggrappata al match grazie a Hall e Lo. Nel quarto periodo i francesi prendono il largo, trascinati da un super Lauvergne e da De Colo. È il sedicesimo ko per l’Armani, al netto di undici successi, con i play-off che restano sempre molto lontani.

LDLC ASVEL VILLEURBANNE – EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 81-77

Altro ko in Europa per Milano, a Villeurbanne l’Asvel vince 81-77. Nel primo periodo i francesi cercano di prendere subito il largo, con Lauvergne che va spesso a canestro con facilità. La squadra di Messina cerca di rimanere in scia, ma le due triple sul finale del quarto di De Colo e Scott mandano il Lione sul +8 alla prima pausa breve, con il tabellino che recita 22-13. All’inizio del secondo quarto si accende Maodo Lo tra le file degli ospiti, con il tiro da tre punti pesante per provare ad accorciare. Lauvergne è una furia sotto canestro, con l’Armani che riesce ad aggrapparsi nuovamente all’incontro soltanto a pochi istanti dall’intervallo, ancora con Lo che tiene in vita i suoi, sotto 39-35. Al rientro in campo dopo la pausa lunga i francesi continuano a tirare con percentuali altissime, aggiungendo anche i tiri dal perimetro di De Colo. Per l’EA7 sale in cattedra Devon Hall, che infila due tiri da tre pesanti per poter restare sul -6 (62-56) a seicento secondi dal termine. Nell’ultimo quarto i lombardi alzano apparentemente bandiera bianca: l’Asvel aumenta il ritmo nei primi minuti, con l’Olimpia che perde tre palloni sanguinosi e concede semplici transizioni offensive a Scott e Yaacov. Negli ultimi due minuti Milano tenta una clamorosa e disperata rimonta, con gli uomini di Poupet che smettono di segnare, ma Lo sbaglia quasi sulla sirena la tripla del pareggio. Vince l’Asvel 81-77, sedicesimo ko per l’EA7 in questa Eurolega.

TABELLINO

LDLC Asvel Villeurbanne-EA7 Emporio Armani Milano 81-77

Parziali: 22-13, 39-35, 62-56.

LDLC Asvel Villeurbanne: Lauvergne 17 (7/8, 0/1, 3/4 tl), Lee 5 (1/1, 1/3), Jackson 2 (1/2, 0/2), Lighty 3 (0/1, 1/1), Ndiaye 9 (4/4, 0/1, 1/2 tl); Scott 12 (3/4, 2/3), De Colo 13 (1/4, 3/8, 2/4 tl), Luwawu-Cabarrot 7 (1/6, 1/2, 2/2 tl), Kahudi 4 (1/3, 2/2 tl), Yaacov 9 (2/2, 1/1, 2/2 tl). N.e.: Thomas. All.: Poupet.

EA7 Emporio Armani Milano: Lo 15 (3/6, 3/7, 0/2 tl), McGruder 9 (3/4, 0/3, 3/3 tl), Melli 4 (0/4, 1/2, 2/2 tl), Shields 9 (1/4, 2/6, 1/1 tl), Voigtmann 6 (3/4, 0/2); Poythress (0/1, 0/1), Bortolani (0/2 da 3), Ricci 4 (2/3, 0/2), Hall 19 (0/2, 5/9, 4/4 tl), Hines 11 (4/4, 3/4 tl). All.: Messina.