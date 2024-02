Eurolega: Milano ancora ko, a Istanbul vince l'Efes

EUROLEGA

La formazione di Messina cede 79-73 nel finale dopo una partita dai mille volti: decisive le triple di Clyburn

© twitter Altro ko in Eurolega per l'Olimpia Milano, che a Istanbul perde 79-73 contro l'Anadolu Efes e si allontana dalla zona play-in. La formazione di Messina, sotto 64-50 a fine terzo quarto, riesce a risalire fino al 71-71, poi decidono le due triple di Clyburn. Turchi trascinati dai 19 punti di Shane Larkin e dai 17 di Pleiss, mentre non bastano i 17 di Shields e i 16 di McGruder e Voigtmann all'Armani, che incassa la decima sconfitta.

Succede di tutto alla Sinan Erdem Sports Hall, dove la sfida tra Efes ed Olimpia prende diverse direzioni, ma alla fine premia i turchi che si impongono 79-73. Il match di Istanbul è dai mille volti: si parte con un primo quarto equilibrato, seguito da un secondo periodo in favore dell'Olimpia che, dopo il 15-15 dei 10 minuti d'apertura, va all'intervallo lungo sul +9 (43-34). Al rientro sul parquet, però, i turchi si scatenano e con un clamoroso 30-7 si portano sul +14 (64-50) quando manca un solo parziale alla fine del match.

Sembra finita, ma Milano ha un incredibile reazione di orgoglio e con un 21-7 risale fino alla parità a quota 71. A quel punto, però, a spezzare nuovamente l'equilibrio è Will Clyburn, che con due triple firma il +6 (77-71) dell'Efes. Nel finale, l'Olimpia ci prova ma non riesce a recuperare. Alla fine, la squadra di Istanbul sorride grazie ai 19 punti di Shane Larkin e ai 17 di Pleiss, oltre che agli 8 di Clyburn scatenato nel momento più importante della gara. I 17 di Shields e i 16 di Voigtmann e McGruder non salvano invece la formazione di Messina, ora a 10-15 di record a 9 partite dalla fine della Regular Season: e il decimo posto ne dista tre. Sorride invece Mijatovic, alla prima vittoria in Eurolega.

IL TABELLINO

ANADOLU EFES ISTANBUL-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 79-73

(15-15, 34-43, 64-50)

Anadolu Efes Istanbul: Larkin 19 (4/7 da 2, 3/7 da 3, 2/2 tl), Gazi 0, Clyburn 8 (1/4, 2/7), Pleiss 17 (4/6, 3/3), Willis 9 (2/4, 1/4, 2/2 tl), Beaubois 4 (2/5 da 2), Bryant 9 (1/4, 1/1, 4/4 tl), Thompson 9 (3/5, 1/3), Jones 4 (2/3 da 2). N.e.: Oncel, Yildizli, Osmani. All.: Mijatovic

EA7 Emporio Armani Milano: Melli 2 (1/3 da 2), Napier 7 (1/2, 1/5, 2/2 tl), Hall 2 (1/2 da 2), Shields 17 (3/5, 3/9, 2/3 tl), Voigtmann 16 (4/4, 2/5, 2/2 tl), Lo 2 (1/2 da 2), McGruder 16 (2/2, 4/5), Poythress 0, Tonut 3 (1/3 da 3), Mirotic 6 (2/3 da 2, 2/2 tl), Hines 2 (1/2 da 2). N.e.: Flaccadori. All.: Messina

RISULTATI E CLASSIFICA