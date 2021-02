Eurolega, l'Olimpia non sbaglia un colpo: Maccabi asfaltato

BASKET EUROLEGA

Milano vince 87-68 al termine di una gara dominata dall'inizio alla fine

L’AX Armani Exchange Milano doma al Forum il Maccabi Tel Aviv in Eurolega, con il punteggio di 87-68. Una vittoria agevole per gli uomini di coach Messina, dominatori dal primo quarto fino alla sirena. Il successo porta la firma del collettivo con cinque uomini in doppia cifra (Punter top scorer a quota 15) e conferma la terza posizione in classifica. Per gli israeliani, apparsi fuori condizione, spicca la ‘virgola’ nel tabellino di Wilbekin.

Un’Olimpia solida in difesa stende un Maccabi Tel Aviv più deludente di quanto ci si potesse aspettare vincendo 87-68. Già dai primi possessi appare evidente la precaria condizione dei gialloblù, particolarmente lenti e prevedibili in attacco. L’intenzione di Milano di togliere l’iniziativa al duo Wilbekin-Bryant è subito fruttifera, ottimo in tal senso il lavoro difensivo di Delaney e Punter che vale il break sul 15-5. L’unico reparto in cui gli israeliani reggono è la battaglia a rimbalzo, con Hunter e Zizic a fare la voce grossa in chiusura di periodo (21-12). Sfairopoulos spende repentinamente il secondo time-out sull’ennesima giocata del Chacho Rodriguez per Tarczewski ma il canovaccio della gara non muta. Per fortuna del Maccabi, l’Olimpia sbaglia alcune scelte offensive cavalcando eccessivamente Punter e costringendo Messina a fermare la partita. Gli ospiti trovano il primo bersaglio da fuori dopo dieci errori mentre Roll non è altrettanto lucido sulla sirena, con Milano in controllo 39-27.

Ripresa soft dei meneghini, che rallentano i ritmi offensivi allargando automaticamente le maglie anche nell’altra metà campo. Vana illusione però per gli israeliani: basta la furia vocale di Ettore Messina e l’Olimpia torna a ringhiare dalla distanza per il 50-35. Il quarto scorre via in modo molto fluido, con le Scarpette rosse saldamente avanti all’ultimo mini-intervallo (65-48). Il colpo di reni per la rimonta del Maccabi non arriva mai e così Milano può risparmiare qualche energia in vista dell’imminente trasferta di San Pietroburgo. Migliori marcatori dell’incontro Hunter (16) e Punter (15), con Rodriguez a un passo dalla doppia-doppia (10+9 assist).