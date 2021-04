Eurolega, l’Olimpia Milano è granitica: 80-69 al Bayern Monaco, ora tre match point per le Final Four

Nei quarti di finale dei playoff di Eurolega l’Olimpia Milano si prende di forza anche gara-2 battendo 80-69 il Bayern Monaco al Forum. Punter e Delaney costruiscono canestro su canestro uno strepitoso parziale di 20-0 nel primo quarto che dà sostanza al vantaggio dei ragazzi di Messina, poi la squadra resiste al tentativo di rimonta tedesca e si guadagna tre match point per le Final Four di Colonia. Il primo sarà mercoledì prossimo, in Baviera.

ansa