Eurolega: l'Olimpia dura un tempo, il Panathinaikos rimonta e vince all'overtime

Brutto ko per l'Olimpia Milano nella penultima giornata della Regular Season dell'Eurolega. La formazione di Messina, già sicura della qualificazione ai playoff e avanti 46-29 a fine primo tempo, perde 86-83 in Grecia con il Panathinaikos, che vince all'overtime dopo una grande rimonta nella seconda metà di gara: decisivi i 17 punti di Hezonja e i 16 di Bentil, mentre alle Scarpette Rosse non bastano i 15 di Micov e i 13 di Punter. ipp

Nonostante un grande primo tempo, l'Olimpia non riesce a prendersi la rivincita contro il Panathinaikos, che con l'86-83 dell'Oaka Altion bissa il successo dell'andata (77-80) al Forum. L'avvio di match vede Milano scatenata, soprattutto dal perimetro: quattro triple, infatti, consentono agli ospiti di salire subito sul +14 (23-9) e, a fine primo quarto, il risultato è di 26-15. Nel secondo periodo, la formazione di Messina non si ferma e vola sul +20 (42-22) grazie soprattutto a Punter, in doppia cifra già prima dell'intervallo lungo: a metà partita, il tabellone recita 46-29 in favore delle Scarpette Rosse.

Al rientro sul parquet, però, il Panathinaikos ritrova la pericolosità in fase offensiva e, spinto da Hezonja e Bentil (17 e 16 punti a fine match), risale fino al -10 (59-49), con Datome e Tarczewski che evitano agli ospiti una differenza punti nel terzo quarto ancora più penalizzante. L'inerzia, però, è tutta in favore dei greci, e anche l'ultimo periodo non fa eccezione: dopo un iniziale 4-0 di Milano, gli uomini di Kattash infliggono un netto 19-6 e si portano sul -1 (69-68). Dopo il libero di Punter, ci pensa Hezonja a prolungare la sfida all'overtime (70-70), vinto dal Panathinaikos che parte meglio e si impone 86-83, con il ferro che ferma la tripla allo scadere di Datome. Un incredibile ko su cui incide la mancata incisività in attacco degli uomini di Messina nel secondo tempo (appena 24 punti contro i soli 26 del primo periodo) e che rischia ora di togliere all'Olimpia il fattore casa nei playoff: sarà decisiva la sfida all'Anadolu Efes, già irraggiungibile per le Scarpette Rosse, nell'ultimo match della Regular Season in programma al Forum il prossimo 9 aprile.