Eurolega, la Virtus torna a vincere: Bologna si impone contro l'Efes

LA PARTITA

Le tre sconfitte consecutive sono già storia vecchia per la Virtus Olidata Bologna, che sconfigge 99-89 l'Efes e si sblocca in Eurolega contro lo spento ex Cordinier (soli 4 punti). Scattano decisamente meglio le V nere e c'è subito un parziale di 5-0 per la formazione di casa, che mantiene il +5 grazie all'efficacia di Vildoza da tre. Osmani e Larkin suonano la carica per l'Efes, che pareggia e viene poi ricacciato indietro: è 28-24 virtussino al termine del primo quarto. Nei primi cinque minuti del secondo periodo si accendono anche Niang e Diouf, ma si segna pochissimo. I turchi sorpassano per un attimo (37-36), furiosa la reazione della Virtus Bologna con le triple di Smailagic ed Edwards. Nasce così il +3 a metà gara (48-45), che viene mantenuto anche in un terzo quarto vissuto sul filo del rasoio. La Virtus vola sul +7 con Morgan e uno spettacolare Smailagic, autore di nove punti in questo periodo, ma Larkin accorcia nuovamente sul 76-73. Sembra il preludio a un ultimo quarto al cardiopalma, invece le V nere sono semplicemente letali e lasciano sul posto i rivali a suon di triple. Si accende in particolare la stella di Carsen Edwards, che trova un paio di capolavori dalla distanza e firma il +14 bolognese. Solo nel finale la Virtus frena, consentendo a Larkin di attenuare il passivo sul 99-89. Bologna vince così la sua quinta gara in Eurolega (5-5), secondo ko italiano per l'Efes dopo quello con l'Olimpia (3-7): Edwards (21) e Smailagic (17) trascinano Bologna, ai turchi non basta un monumentale Larkin (25). Difficile, d'altronde, frenare una Virtus dai numeri-monstre: 80% da due punti (20/25) e 53% da tre (18/34).



IL TABELLINO

VIRTUS OLIDATA BOLOGNA-ANADOLU EFES ISTANBUL 99-89 (28-24, 48-45, 76-73)

Virtus Olidata Bologna - Vildoza 11 (2/2, 2/3, 1/1 tl), Edwards 21 (3/4, 5/10), Smailagic 17 (1/1, 5/7), Jallow 12 (4/6, 1/1, 1/2 tl), Diouf 11 (5/6 da 2, 1/2 tl), Pajola (0/3 da 3), Niang 4 (1/2 da 2, 2/2 tl), Alston Jr 6 (2/3 da 3), Hackett 2 (1/1, 0/2), Morgan 13 (2/2, 3/5), Diarra 2 (1/1 da 2). N.e. Taylor. All. Ivanovic.

Anadolu Efes Istanbul - Larkin 25 (3/3, 5/9, 4/4 tl), Weiler-Babb 12 (1/1, 3/8, 1/2 tl), Cordinier 4 (2/6, 0/4), Smits 9 (3/3, 1/2), Osmani 16 (5/8, 2/4), Hazer 1 (1/2 tl), Loyd 11 (3/7, 1/4, 2/2 tl), Dessert 8 (4/7 da 2), Swider 3 (1/2 da 3), Jones (0/1 da 2). N.e. Mutaf, Yilmaz. All. Kokoskov.