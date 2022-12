Eurolega: la Virtus si risolleva, sconfitta l'Alba Berlino

BASKET

I ragazzi di Scariolo ripartono, dopo i quattro ko consecutivi, nel segno di Weems e Teodosic: sconfitti 85-76 i tedeschi, che perdono la decima gara di fila

© Getty Images Dopo la clamorosa sconfitta contro l'Olympiacos, che aveva travolto i ragazzi di Scariolo infliggendo loro il quarto ko consecutivo, la Virtus Bologna riparte: sconfitta 85-76 l'Alba Berlino, per quella che è la quinta vittoria in Eurolega. Sugli scudi Weems, con 16 punti, ma soprattutto uno strepitoso Teodosic: 11 punti e 9 assist per il campione serbo, autentico trascinatore nel momento più complicato dei virtussini.

Dopo l'inappellabile sconfitta contro l'Olympiacos (117-71), la Virtus Bologna si rialza e interrompe la sua serie negativa di quattro ko consecutivi in Eurolega: l'Alba Berlino cade col punteggio di 85-76, nel segno di Weems e Teodosic. Dopo l'equilibrio iniziale, il primo scatto è dei ragazzi di Scariolo: il triplo canestro di Jaiteh vale il +5 (14-9), che viene però ribaltato dai tedeschi grazie al canestro di Procida. Il finale del primo quarto però è tutto virtussino, con l'ingresso in partita di Bako che firma il 18-15. Procida prova a rivitalizzare l'Alba con la tripla del -1, ma nel secondo periodo la Virtus allunga: il momento decisivo è quello dell'ingresso di Teodosic, che porta i suoi sul +5 e spiana la strada a un grande finale di tempo. I canestri di Weems e Mickey, il consueto innesto di Bako e l'ottima fase difensiva fanno il resto: si va al riposo sul 40-29 per Bologna a metà partita. Il terzo quarto è quello dell'equilibrio: la Virtus resiste alle sfuriate di Jaleen Smith e mantiene a lungo il +9, prima che Mickey firmi l'ulteriore allungo sul 63-52. I tedeschi reagiscono nell'avvio dell'ultimo periodo, portandosi a -6, ma vengono ricacciati indietro dall'asse Teodosic-Shengelia, che firma il nuovo +11. Il finale è ad alta tensione, ma nel momento più difficile emerge Teodosic, con gli assist per Weems (16 punti) e la tripla che chiude la gara. Il genio serbo non è il top-scorer dei suoi, ma chiude con 11 punti e 9 assist in una serata ricca di grandi giocate. All'Alba Berlino, sconfitta 85-76, non basta un ottimo Sikma (16 punti) per evitare il decimo ko consecutivo in un'Eurolega che era partita con tre vittorie.