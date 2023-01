Eurolega: la Virtus cade a Monaco, il Bayern vince 91-84

EUROLEGA

Gli uomini di Scariolo cadono in Germania e vengono agganciati dal quintetto di Trinchieri: dodicesimo ko per gli italiani

© italyphotopress È 91-84 tra Bayern Monaco e Virtus Bologna nella 21esima giornata di Eurolega. Gara contesa, ma il talento dei tedeschi decide nel primo quarto (22-18). C'è la reazione degli uomini di Scariolo nel secondo periodo, ma si va al riposo sul 43-38. Nel terzo quarto dilaga la formazione di Trinchieri (66-55), che si prende il nono successo, agganciando la Virtus. Dodicesimo ko invece per i felsinei. Mvp Cassius Winston con 15 punti e 2 rimbalzi.

Termina 91-84 il match della 21a giornata di Eurolega tra il Bayern Monaco e la Virtus Bologna. Inizio caratterizzato da alti ritmi, ma entrambi i quintetti non riescono a trovare transizioni pulite a causa delle tante palle perse. Per i tedeschi da registrare l’infortunio al ginocchio destro di Elias Harris, che alla fine dei primi 10 minuti abbandona il parquet dell’Audi Dome da migliore dei suoi con 7 punti realizzati. È 22-18 al termine del primo quarto con i bolognesi in crescita grazie all’ingresso di Marco Belinelli. Il secondo periodo si apre con il +10 (31-21) dei padroni di casa, poi però la formazione di Scariolo negli ultimi 7 minuti accorcia le distanze fino ad arrivare a -5 grazie a un parziale di 12-2. Si arriva dunque all’intervallo lungo sul punteggio di 43-38. Nel terzo quarto da registrare la grande reazione della Virtus, ma i bavaresi hanno più costanza in fase offensiva e vanno all’ultimo periodo sul 66-55. Negli ultimi 10 minuti gli uomini di Andrea Trinchieri volano addirittura a +14 (76-62) e i bolognesi si rammaricano per l’infortunio di Jaiteh, le cui condizioni sono da valutare per il campionato e per il doppio impegno in Eurolega della prossima settimana. La partita si chiude sul 91-84 con lo statunitense Cassius Winston migliore in campo con 15 punti e 2 rimbalzi. Il Bayern Monaco aggancia così la Virtus Bologna al tredicesimo posto, a 9 successi. Mentre per la formazione italiana arriva il dodicesimo ko nel massimo torneo continentale.

