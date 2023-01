Basket Eurolega, l’Olimpia Milano cade ancora contro il Monaco di Mike James

BASKET

L’ex giocatore dell’Armani mattatore di serata, la squadra di Messina perde 101-88

© ipp Ventunesimo turno di Eurolega: arriva la quindicesima sconfitta per l’Olimpia Milano che cade 101-88 in casa del Monaco. La squadra di Messina gioca un primo tempo dalle alte percentuali, rimanendo in partita (57-50). Melli e compagni accarezzano il pareggio nel terzo periodo, poi la qualità dei monegaschi fa la differenza. Decisivo l’ex Armani Mike James, autore di 18 punti e 10 assist. Per Milano non bastano i 19 di Luwawu-Cabarrot.

L’Olimpia Milano cade in trasferta contro il Monaco e registra la quindicesima sconfitta in 21 gare di Eurolega (la quinta consecutiva). La partita inizia sotto il segno di Mike James, che sale subito in cattedra segnando 8 punti nel primo parziale di 10-3 in favore dei padroni di casa. All’uscita dal time-out ci pensa Luwawu-Cabarrot a rimettere l’EA7 in careggiata, con 5 punti in rapida successione. Le due squadre lavorano benissimo in attacco, con il talento dei vari singoli (Hall per Milano, James e Okobo per il Monaco) che alza le percentuali al tiro. Alla prima pausa il tabellino segna 29-22 per i monegaschi. Nel secondo periodo la difesa della squadra di Messina fa tanta fatica a contenere le folate dei padroni di casa. I canestri di Thomas tengono a galla l’attacco ma la squadra di Obradovic prova a prendere il largo. I 5 punti consecutivi di Davies provano a tenere a contatto l’Olimpia, ma nel finale di periodo si riaccende l’ex Mike James con un paio di giocate da fuoriclasse. Si va all’intervallo sul 57-50 per la Roca.



All’uscita dagli spogliatoi l’Armani mette in campo più intensità difensiva e rosicchia qualche punto grazie ad un Cabarrot in serata di grazia. Il francese, dopo il grande lavoro di Hines ai liberi (4/4), segna il canestro del pareggio a 3 minuti dalla fine del periodo. Nel momento in cui l’inerzia sembra pendere per i lombardi, la squadra del principato apre un parziale di 10-2, con le schiacciate di Donta Hall e Diallo che danno la scossa al pubblico di Fontvieille. A dieci minuti dal termine il tabellino segna 80-74. All’inizio dell’ultimo quarto Milano gestisce male un paio di possessi e il Monaco non esita a trarne vantaggio. La tripla di Loyd vale il +12 monegasco, con la partita che inizia a scivolare via per la squadra di Messina. I padroni di casa non calano di ritmo e continuano a segnare, mettendo in cassaforte la partita. Finisce 101-88. 18 punti e 10 assist per Mike James, decisivo e glaciale. Per Milano non bastano i 19 di Luwawu-Cabarrot.



L’EA7 tornerà in campo in Eurolega il 31 gennaio contro il Baskonia, tra le mura casalinghe del Forum.