Eurolega: la Virtus Bologna non si ferma più, ko anche il Maccabi

EUROLEGA

I ragazzi di Luca Banchi dilagano nella ripresa, dopo il pari all'intervallo: il successo per 100-90 sugli israeliani conferma il terzo posto. Sugli scudi Shengelia e Belinelli

© twitter Dopo aver sconfitto il Barcellona nel turno infrasettimanale, la Virtus Bologna non si ferma più e consolida il suo terzo posto nella classifica dell'Eurolega con un'altra prova sontuosa. Questa volta crolla il Maccabi Tel-Aviv, nonostante i 26 punti di Lorenzo Brown e i 20 di Wade Baldwin IV. Le V nere scavano il solco nella ripresa, dopo il 49-49 di metà gara, con due protagonisti assoluti: Shengelia (27) e Belinelli (22) sono i top-scorer.

Ora si può dire ufficialmente: la Virtus Segafredo Bologna è una delle big dell'Eurolega 2023/24. Dopo aver sconfitto il Barcellona, le V nere regolano anche il Maccabi Tel-Aviv con un'altra prova sontuosa e un punteggio che non lascia spazio alle repliche: il 100-90 che conferma il terzo posto dei bolognesi matura nella ripresa, dopo la parità (49-49) di metà gara. Sono gli israeliani a partire meglio, con un ispiratissimo Wade Baldwin IV, ma Shengelia risponde a tono: sette punti del georgiano valgono il 7-5 virtussino, vanificato dalla tripla del sorpasso di Lorenzo Brown. Il sostanziale equilibrio persiste fino al 16-16, con Brown che firma il nuovo sorpasso e il massimo vantaggio del Maccabi sul +3. Rispondono Hackett e Mickey, che firma la tripla del 26-25. Chiude però avanti il Maccabi Tel-Aviv, col canestro di Cleveland e la sua stoppata su Belinelli. Nel secondo quarto gli ospiti volano fino al +6 (34-28), ma vengono rimontati da un parziale di 7-0 della Virtus: Shengelia e Smith valgono il controsorpasso in un match dai ritmi altissimi, nonostante entrambe le squadre abbiano giocato meno di due giorni fa. Il Maccabi prova a scappare e viene ripreso da una magia dalla distanza di Belinelli, che con sette punti consecutivi porta i suoi sul 49-47. Brown pareggia a tre secondi dal termine, Hackett sbaglia la tripla sulla sirena ed è parità (49-49) al riposo di metà gara.

Il terzo quarto è quello dell'allungo delle V nere, che volano sul +10 con un sontuoso Belinelli. Kattash è costretto a reinserire Lorenzo Brown, che insieme a Wade Baldwin riporta sotto il Maccabi: Sorkin fa il resto col canestro del -4 (76-72), ma l'ultima parola ce l'ha Shengelia che chiude il periodo sul 78-72 virtussino. L'ultimo quarto, invece, ci regala il nuovo allungo virtussino: è Shengelia a sancire il +10 (84-74), vanificato ancora dal duo Brown-Baldwin (84-79). Il Maccabi resta a distanza di sicurezza, ma un'altra tripla di Belinelli e i liberi di Hackett lo ricacciano indietro: è 93-87 per Bologna a tre minuti dal termine. Le schermaglie proseguono, con Shengelia che ristabilisce nuovamente il +8 virtussino: Nebo accorcia coi liberi, ma Hackett e il georgiano chiudono i giochi. Vince 100-90 la Virtus Bologna, che si conferma terza alle spalle di Real Madrid (12-1) e Barcellona: nove vittorie e quattro ko per Banchi in Eurolega. Sugli scudi Shengelia e Belinelli, che chiudono con 27 e 22 punti: 10/13 da due punti per Toko. Al Maccabi non bastano Lorenzo Brown (26) e Wade Baldwin (20).

IL TABELLINO

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA-MACCABI PLAYTIKA TEL-AVIV 100-90 (28-29, 49-49, 78-72)

Virtus Segafredo Bologna - Cordinier 5 (1/1 da 2, 1/2 da 3), Dobric 4 (2/4, 0/2), Shengelia 27 (10/13, 1/3, 4/5 tl), Hackett 12 (2/3, 1/3, 5/7 tl), Dunston 9 (3/4 da 2, 3/4 tl), Lundberg 6 (2/4, 0/2, 2/2 tl), Belinelli 22 (4/8, 4/8, 2/2 tl), Smith 10 (0/1, 2/4, 4/4 tl), Cacok, Mickey 5 (1/1, 1/2). N.e. Mascolo, Polonara. All. Banchi.

Maccabi Playtika Tel-Aviv - Brown 26 (10/15, 1/6, 3/3 tl), Baldwin IV 20 (4/7, 2/5, 6/8 tl), Cohen 2 (1/3 da 2), Nebo 7 (1/4 da 2, 5/6 tl), Colson 10 (2/5, 1/3, 3/3 tl), Cleveland 5 (1/2, 0/1, 3/6 tl), Menco 3 (1/2 da 3), Sorkin 8 (4/7 da 2), Rivero 6 (3/7 da 2, 0/1 tl), Blatt 3 (1/3 da 3). N.e. Webb III, Mayer. All. Kattash.