Eurolega: l'Olimpia in rimonta batte il Bayern, Virtus pesante ko

EUROLEGA

Grande vittoria per l'EA7 Armani Milano: i tedeschi vengono sconfitti 83-81. Cade ancora Bologna: il Partizan vince 90-62 a Belgrado

© italyphotopress Il giovedì di Eurolega sorride a metà per le due italiane. Vince in rimonta l'Olimpia Milano, che in casa del Bayern Monaco si impone per 83-81. Grande reazione della squadra di Ettore Messina, che perde Shields nel primo quarto per infortunio. Situazione nera per la Virtus Bologna che non riesce a contrastare il gioco del Partizan Belgrado. La squadra di Obradovic domina in lungo e largo e vince 90-62, terzo ko in quattro gare per Scariolo.

BAYERN MONACO - OLIMPIA MILANO 81-83

L'Olimpia Milano trova una strepitosa vittoria in rimonta a Monaco dopo una partita combattuta soprattutto negli ultimi due quarti: finisce 83-81 per i milanesi.

L'avvio è equilibrato, con le due squadre che rispondono a vicenda. A 5’ Messina chiama il timeout sull' 11-10 per i tedeschi. A tre minuti dal termine del primo quarto due canestri di Davies e Baron valgono il +1 di Milano. Hust con una tripla riallunga a favore della squadra di Monaco e al primo intervallo il punteggio dice 22-16 in favore dei padroni di casa. Milano è sotto di sei, ma si aggiunge anche il piccolo infortunio di Shields, che ritorna in panchina zoppicando. Milano rientra malissimo nel secondo quarto e Hunter continua a segnare: 32-21 per la formazione di Trinchieri. Messina cerca di scuotere i suoi e Tonut con una tripla fa il -10. Altro infortunio in gara, questa volta é il giocatore della formazione tedesca Hunter a dover lasciare il campo. La pausa rinfresca le idee in difesa all’Olimpia e i quattro punti di Melli obbligano il Bayer a chiamare timeout. Sulla sirena Pangos segna una tripla da 10 metri e porta Milano a -6. Si va al riposo sul 43-37. Alla ripresa del gioco, entra in campo un'Olimpia carica e motivata: subito -3. La difesa milanese ruba palla e Thomas arriva forte al ferro per il -1. Reagisce Milano trascinata dal suo capitano 53-57 e vantaggio per la formazione di Ettore Messina. L'avvio dell'ultimo periodo è intenso, si segnano canestri da una parte all’altra. Il 79-77 per i tedeschi è dato dalla tripla di Lucic che firma il nuovo sorpasso. Melli taglia il campo, Pangos serve Baron e arriva la tripla del sorpasso 82-81, con 21" nelle mani del Bayern. Sempre Baron si prende la palla e guadagna la lunetta. Segna il primo, sbaglia il secondo. Ma è trionfo Olimpia per 83-82. Strepitosa partita di Nicolò Melli, che è il miglior marcatore dei milanesi con 17 punti.

PARTIZAN BELGRADO - VIRTUS BOLOGNA 90-62

Sconfitta pesante per la Virtus Segafredo Bologna, che è andata ko sul parquet di Belgrado. I bolognesi si sono arresi al Partizan per 68-65 nonostante i 15 punti di Weems, top-scorer della serata. Primi quarto sofferto per Bologna contro la formazione di Zelimir Obradov, che in due minuti si trova sotto con un netto 7-0. Hackett sblocca i primi due punti per Bologna. Jaiteh è l'unico a segnare per la Virtus, che al 5' si ritrova sotto 15-6. Ojeleye si prende la stoppata da Papapetrou che, sul cambio di campo si guadagna due liberi +15 e Partizan che chiude il primo quarto 27-11. La squadra di Scariolo inizia a farsi vedere nel secondo quarto con una tripla di Mickey che vale il 29-21. Ancora una tripla, questa volta di Belinelli, regala il 33-24. Partizan che è padrone del campo e concede veramente poco ai bolognesi: a 50″ dalla fine secondo periodo Hackett fa 2 su 2 dai liberi. All’intervallo lungo si va sul +19

per i serbi. Al rientro Nunnally continua a fare male dall'arco e mette il +21. Cordinier cade a terra nella propria metà campo, distorsione per il giocatore della Virtus. Il terzo parziale si chiude con uno dei due tiri liberi andati a segno dall’americano Ojeleye che valgono il 69-47, finisce così il terzo quarto. Partono ancora forti i serbi: 78-47 con tripla di Punter e time out chiamato da Scariolo. Sull’85-62 arriva il primo canestro dal campo di Mannion. Alla fine dell’ultimo quarto il punteggio dice 90-62, Belgrado festeggia per la prima vittoria in Europa.