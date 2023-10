Eurolega: l'Olimpia fa harakiri, l'Alba Berlino vince 85-82

basket

Milano, in vantaggio per quasi tutta la gara, cede nel finale: non basta un super Mirotic, è il terzo ko

L'Olimpia esce sconfitta nella quinta giornata di Eurolega: finisce 85-82 a Berlino contro l'Alba, che rimonta nei minuti conclusivi. La formazione di Messina sembra scappare ma viene puntualmente ripresa dai padroni di casa: non basta un super Nikola Mirotic, che mette a referto 30 punti e 12 rimbalzi pur sbagliando la tripla del possibile pareggio. Prima vittoria per i tedeschi, terzo ko in quattro partite per Milano.

Definire beffarda la terza sconfitta in Eurolega dell'Olimpia è persino riduttivo: Milano crolla proprio nei minuti finali e perde 85-82 a Berlino contro l'Alba, che centra invece il primo successo nella manifestazione dopo quattro ko di fila. L'avvio è subito complicato perché i tedeschi, che si presentano con Matteo Spagnolo nel quintetto titolare, salgono subito sul 10-3. La reazione è veemente: 15-2 di parziale e +6 (18-12) dopo il primo quarto in favore degli ospiti. A dimostrazione che la serata in Germania è però tutt'altro che facile, l'Alba risale fino al -2 con cui si va all'intervallo lungo: è 37-35 per la formazione di Messina, a riposo in vantaggio di un possesso.

La situazione non cambia nel terzo periodo, con l'Olimpia che guadagna soltanto due punti e, a 10 minuti dal termine, è 61-57 per Milano. In avvio di quarto parziale, però, salgono in cattedra i due trascinatori assoluti degli ospiti: Nikola Mirotic e Shavon Shields, che segnano in tutti i modi (dal perimetro, in area, ai liberi) e fanno scappare la formazione di Messina. O così sembra, perché l'Alba risale fino al -4 (77-73) e spaventa ulteriormente la formazione capitanata da Melli che, a 2:35 dalla sirena finale, commette il quinto fallo e chiude in anticipo il match. La tripla di Olinde riporta a -2 i tedeschi (80-78), ma la vera rimonta si concretizza nel finale: da 82-78, la squadra di Berlino trova un parziale di 7-0 e vince nel finale, nonostante il tentativo a pochi secondi dalla sirena di Mirotic, che dall'arco non riesce a portare la sfida all'overtime. Il record di Milano è ora 1-3: potrà migliorarlo nel recupero col Maccabi. Si porta a 1-4, invece, l'Alba.

IL TABELLINO

ALBA BERLINO-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 85-82 (12-18, 35-37, 57-61)

Alba Berlino - Thiemann 22 (3/4 da 2, 3/5 da 3, 7/9 tl), Nikic 0, Olinde 12 (2/2, 2/4, 2/2 tl), Spagnolo 0, Brown 18 (2/3, 4/8, 2/2 tl), Procida 4 (1/2 da 2, 2/2 tl), Delow 5 (1/3 da 3, 2/2 tl), Schneider 4 (2/2 da 2), Thomas 12 (2/4, 2/5, 2/2 tl), Samar 0, Koumadje 6 (2/2 da 2, 2/2 tl), Bean 2 (1/2 da 2). All.: Gonzalez

Olimpia Milano - Potyhress 0, Mirotic 30 (6/10 da 2, 3/7 da 3, 9/10 tl), Shields 25 (5/11 da 2, 5/8 da 3), Melli 0, Pangos 5 (1/2 da 2, 1/3 da 3), Lo 7 (2/2 da 2, 1/4 da 3), Tonut 3 (1/4 da 3), Flaccadori 2 (1/1 da 2), Hall 0, Hines 5 (2/2 da 2, 1/5 tl), Voigtmann 5 (1/2 da 2, 1/3 da 3). N.e.: Kamagate. All.: Messina