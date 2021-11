Eurolega: l'Olimpia è spietata, travolto anche il Fenerbahce

BASKET

Milano domina in Turchia e vince 68-43, centrando l'ottavo successo in nove partite e conservando la vetta

L'Olimpia Milano non si ferma e domina nella nona giornata di Eurolega, restando in vetta: in Turchia, infatti, arriva un convincente successo per 68-43 in casa del Fenerbahce. Ad Istanbul non c'è storia: la formazione di Messina parte forte e chiude addirittura il primo quarto sul 22-3, un vantaggio che aumenta fino alla fine del terzo periodo. Contro gli uomini di Djordjevic arriva così l'ottava vittoria in nove partite. ansa

L'avvio in Eurolega di Milano continua ad arricchirsi di spettacolarità: in Turchia, infatti, l'Olimpia domina, chiude la partita con largo anticipo e conserva il primo posto in classifica. Il 68-43 di Istanbul rispecchia pienamente il perfetto avvio della formazione di Messina, che gela subito l'Ülker Sports Arena con un fragoroso 16-1, parziale che si trasforma nel 22-3 del primo quarto. I padroni di casa sono imprecisi al tiro e vulnerabili in difesa, mentre Shields, Rodriguez e compagni sono incisivi sia dall'arco che in area. Il risultato è un 30-5 nel corso del secondo periodo che sembra porre fine alla contesa già prima dell'intervallo lungo, a ridosso del quale la formazione allenata dall'ex Virtus Bologna Djordjevic, vincitore dello scudetto con le Vu Nere, riesce soltanto a limitare i danni: il tabellone recita 37-20 in favore di Milano.

Per evitare di scatenare un'Ülker Sports Arena desiderosa di trascinare i turchi verso la rimonta, al rientro sul parquet l'Olimpia parte nuovamente forte, stacca nettamente i padroni di casa e concede soltanto 9 punti: prima degli ultimi 10 minuti, il tabellone recita un impietoso 62-29. Il periodo conclusivo, allora, si trasforma in un conto alla rovescia verso l'ottava vittoria in nove partite di Milano: un successo reso solo meno ampio dal 14-6 in favore del Fenerbahce, che incassa invece il sesto ko in nove partite e il quarto nelle ultime cinque. Nella serata perfetta di Istanbul, spiccano i 13 punti di Shavon Shields, mentre il grande ex Datome ne mette a referto 11, con Mitoglu e Hall a quota 9. Tra le fila di Djordjevic, invece, l'unico a raggiungere la doppia cifra è Henry, che ne realizza 12 in un match in cui i padroni di casa mandano a segno appena 4 triple contro le 11 di Milano.