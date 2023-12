Eurolega, il patron del Panathinaikos è una furia: "Siete un circo"

© instagram

La sconfitta in Eurolega del Panathinaikos, che ha sprecato un vantaggio di 10 punti nell'ultimo quarto contro il Partizan, è stata la proverbiale goccia che ha fatto traboccare il vaso del proprietario dei greci, Dimitris Giannakopoulos, noto per i suoi punti di vista sempre discussi e per la sua comunicazione molto diretta, senza mezzi termini e spesso sopra le righe. Nelle ultime ore ci è "cascato" di nuovo, pubblicando una storia Instagram in cui attacca pesantemente l'Eurolega per l'arbitraggio subito e per le nuove politiche intraprese.