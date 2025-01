Eurolega: il Monaco sospende temporaneamente Okobo

Elie Okobo è stato momentaneamente sospeso dal Monaco e non prenderà quindi parte alle prossime partite della squadra di coach Spanoulis. Il motivo del provvedimento va ricercato in quello che è successo nella gara del weekend nel campionato francese contro Nanterre. Okobo, a cui era già stato fischiato un fallo antisportivo, veniva sanzionato con un altro tecnico per flopping e di conseguenza espulso dall'incontro: l'esterno francese, furibondo, ha mostrato il dito medio agli arbitri. Gesto che gli è costato la sospensione da parte del club.