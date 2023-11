COPPE EUROPEE

Finale pazzesco a Trento con la squadra di Galbiati che rischia di perdere dopo essere stata avanti di 15: a decidere un canestro allo scadere di Ellis. Serata felice anche per Tortona che batte Bursa dopo un supplementare.

© IPA Vittoria soffertissima per la Dolomiti Energia in Eurocup contro l'Aris. Entrambe le squadre avevano lo stesso record (3-5) prima della palla a due e il successo della squadra di Galbiati proietta Trento al sesto posto al termine del girone di andata.

Avanti di 15 punti a 6.32 dalla fine, la squadra di Galbiati si rilassa e subisce la clamorosa rimonta dell'Aris con Ronnie Harrell inarrestabile (24 alla fine per lui). Sul 67 pari e 4 secondi da giocare a decidere è Quinn Ellis che attacca il ferro e trova il canestro che vale la partita.

Le parole di coach Galbiati: "Non era una partita facile, contro la miglior difesa di tutta l’Eurocup. Ci siamo trovati contro una squadra tosta, dura, fisica: a loro come anche a noi mancavano alcuni giocatori importanti, ma le due squadre hanno giocato con grande grinta e voglia di vincere. Abbiamo giocato 15 ottimi minuti nel secondo tempo, costruendo buoni tiri con movimento e ritmo; poi ci siamo un po’ bloccati contro la loro difesa a zona che alla lunga ci ha creato un po’ di problemi. Abbiamo commesso troppe palle perse. Però alla fine ci prendiamo questa vittoria, davvero importante nella nostra campagna europea. E ora, come sempre, torniamo in palestra per lavorare e prepararci alla prossima sfida".

IL TABELLINO

Trento: Conti 6, Udom 2, Biligha 2, Cooke 8, Ellis 10, Hubb 10, Grazulis 10, Baldwin 15. All. Galbiati

Aris: Katsivelis 9, Slaftsakis 2, Marcus 6, Fillios 2, Bochoridis 5, Silvio 2, Ronnie 24, Kris 2. All. Kastritis

© ufficio-stampa

In Champions League la Bertram Yachts Tortona vince una gara tiratissima con Bursa e si conferma in testa al suo girone a punteggio pieno con 4 vittorie su 4. Gara complicata, con la squadra turca che prova a scappare nel terzo quarto quando raggiunge il massimo vantaggio di +10. La Bertram però tiene botta e rimonta, ha anzi il pallone della vittoria ma il tentativo allo scadere di Weems è corto. Ai supplementari decisiva una strepitosa giocata difensive di TaShawn Thomas prima dei canestri di Baldasso e Weems che fissano il definitivo 91-85.

IL TABELLINO

Tortona: Baldasso 17, Dowe 14, Obasohan 10, Thomas 16, Weems 10, Basile, Candi 2, Radosevic 12, Severini 10. All. Ramondino

Bursa: Homesley 18, O'Brien 18, Prewitt 9, Sakic 5, Wiley 16, Demir 4, Gecim 9, Kurtuldum, Maye, Winston 6. All. Ene