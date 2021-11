Eurobasket in Italia: parte la vendita dei biglietti per le gare del girone azzurro

Il grande spettacolo del basket torna in Italia! Dal 2 all’8 settembre 2022, il Forum di Assago (Milano) ospiterà le gare del Girone C di FIBA EuroBasket 2022 e da oggi è possibile acquistare i biglietti per partecipare ad un evento che in Italia manca da ben 31 anni, ovvero dall’edizione di Roma 1991. FIBA EuroBasket sarebbe dovuto sbarcare in Italia la scorsa estate e avrebbe rappresentato l’evento cardine delle celebrazioni per il Centenario della fondazione della FIP. La pandemia ha purtroppo fatto slittare l’evento al 2022 e per questo motivo, simbolicamente, l’apertura del ticketing online per le gare di Milano è stata prevista per il 2 novembre, giorno in cui fu fondata la Federazione 100 anni fa proprio nel capoluogo lombardo.