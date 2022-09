Eurobasket al via, si parte con la Slovenia campione: Italia in campo venerdì con l’Estonia

SI GIOCA ANCHE A MILANO

Nel girone degli Azzurri, privi di Danilo Gallinari, anche la Grecia della stella NBA Giannis Antetokounmpo

© Getty Images “Già vivo male e con tensione tutto, se poi mi concentro su Antetokounmpo allora sono uno stronzo”. Le dichiarazioni del ct azzurro, Gianmarco Pozzecco, il giorno della presentazione ufficiale dell’Italbasket che parteciperà a Euro2022 descrivono bene l’attesa per il big match del Mediolanum Forum di Milano (dove si giocherà tutto il girone C) contro la Grecia in programma sabato sera, ma all’esordio di venerdì gli Azzurri sono attesi dall’Estonia e sarà subito un appuntamento da non fallire se l’Italia vuole arrivare lontano nella rassegna europea nonostante il pesante ko di Danilo Gallinari a pochi giorni dal via (“Anni fa dissi che quella, sulla carta, era la squadra più forte mai avuta; questa probabilmente non è così forte, per cui non creo aspettative, ma io ci credo”, ha dichiarato il presidente federale Gianni Petrucci).

Prima del debutto dell’Italia però, ad alzare il sipario sulla 41^ edizione dei Campionati Europei di basket sarà la sfida tra la Slovenia campione in carica di Luka Doncic e la Lituania di un'altra stella NBA come Sabonis. Proprio la nazionale della stella dei Mavericks è tra le favorite per la vittoria finale insieme alla Serbia del “Joker” Nikola Jokic, alla Grecia di Giannis Antetokounmpo (vincitori di due MVP Awards a testa nelle ultime 4 stagioni NBA ed entrambi assenti per infortunio all’ultimo Europeo) e alla Francia di Rudy Gobert, più volte nominato miglior giocatore difensivo in NBA.

Partono invece un gradino più indietro la Lituania del figlio d’arte Sabonis e del talento Jokubaitis e la rinnovata ma sempre talentuosa Spagna, guidata in campo da Willy Hernangomez e in panchina dal nostro Sergio Scariolo, che però dovrà fare a meno per infortunio di Sergio Llull.

Nel girone C degli Azzurri, che si disputerà interamente al Forum di Assago, anche Croazia, Ucraina e Gran Bretagna. Le prime quattro squadre di ogni girone accedono alla fase finale, che si giocherà a Berlino dal 10 al 18 settembre, giorno in cui si disputeranno le due finali.

IL CALENDARIO DELL’ITALIA

2 settembre ore 21.00 - Italia-Estonia

3 settembre ore 21.00 - Italia-Grecia

5 settembre ore 21.00 - Italia-Ucraina

6 settembre ore 21.00 - Italia-Croazia

8 settembre ore 21.00 - Italia-Gran Bretagna

I CONVOCATI DELL'ITALIA

#0 Marco Spissu (playmaker, Umana Reyer Venezia)

#1 Nico Mannion (playmaker, Virtus Segafredo Bologna)

#6 Paul Biligha (centro, EA7 Emporio Armani Milano)

#7 Stefano Tonut (guardia, EA7 Emporio Armani Milano)

#9 Nicolò Melli (ala, EA7 Emporio Armani Milano)

#13 Simone Fontecchio (ala, Utah Jazz)

#16 Amedeo Tessitori (centro, Umana Reyer Venezia)

#17 Giampaolo Ricci (ala, EA7 Emporio Armani Milano)

#25 Tommaso Baldasso (playmaker, EA7 Emporio Armani Milano)

#33 Achille Polonara (Anadolu Efes Istanbul)

#54 Alessandro Pajola (playmaker, Virtus Segafredo Bologna)

#70 Luigi Datome (ala, EA7 Emporio Armani Milano)