Tenendo a mente le 11 di venerdì 28 marzo come scadenza definitiva per i trasferimenti tra LBA e Serie A2, il profilo più vicino a far parte del roster dell'Openjobmetis Varese per il finale di stagione sembra essere quello di Ethan Esposito. Stando a quanto riportato da La Prealpina, il lungo potrebbe firmare un contratto pluriennale, dopo che i biancorossi avranno versato nelle casse della Tezenis Verona il buyout previsto dall'accordo tra il classe '99 e i veneti.