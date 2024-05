Ergin Ataman e i tifosi del Fenerbahce: che scintille!

EUROLEGA

Attimi di tensione tra l'allenatore del Panathinaikos e i tifosi turchi all'arrivo in hotel a Berlino, sede delle Final Four: interviene la polizia

Panathinaikos-Fenerbahce, attesissima prima semifinale delle Final Four di Eurolega che scattano domani a Berlino, è già iniziata. Ieri sera, all'attivo della squadra greca in albergo, un gruppo di tifosi del Fener ha inveito contro Ergin Ataman, coach del Pana e soprattutto ex allenatore degli storici rivali dell'Efes Istanbul.

Come documentato da Basketnews l'acceso diverbio tra Ataman e i supporters del Fenerbahce è continuato all'interno dell'hotel. L'allenatore dei Panathinaikos, furibondo, si è platealmente lamentato della mancata presenza della sicurezza: "Where is the security? Where is Euroleague?", ha tuonato. Fortunatamente dopo pochi minuti è intervenuta la polizia per sedare la rissa verbale tra le parti.

Questa mattina la situazione all'esterno dell'hotel era decisamente più serena. Anzi, si è registrato uno spassoso fuoriprogramma tra lo stesso Ataman e gli allenatori di Olympiakos e Fenerbahce, Bartzokas e Jasikevicius. Quest'ultimo ha finto di essere un componente della sicurezza per "proteggere" Ataman dai tifosi avversari. "Pensavo fossi finito in prigione", ha detto ridendo Jasi al rivale di domani. Un grande abbraccio tra i due ha chiuso il divertente siparietto.