Venezia, Ennis: "Canestro decisivo a Sassari? Non è arrivato per caso"

Il Gazzettino (ed. Venezia) riporta nell'uscita odierna le dichiarazioni di Tyler Ennis (play Reyer Venezia), rilasciate ai microfoni di DAZN, nell'immediato post-partita di Sassari: "È stata una partita molto fisica e complicata per il contesto in cui abbiamo giocato. Sapevamo che Sassari è un campo particolarmente caldo ma, del resto, è anche vero che ogni partita del campionato italiano, specie in trasferta, nasconde continue insidie. Però siamo stati bravi a restare uniti e continuare a giocare assieme anche nei momenti difficili, il canestro della vittoria non è arrivato per caso ma è frutto della voglia che abbiamo sempre avuto di vincere".