VENEZIA, ENNIS: "LA GAMBA RISPONDE SEMPRE MEGLIO"

Intervistato dal Gazzettino Veneto, così il play della Reyer Tyler Ennis ha parlato del suo percorso di recupero dall'infortunio patito a Lubiana e riacutizzatosi nella sfida con Pistoia del 20 ottobre: "Il time out che ho dovuto affrontare fuori dal campo è stato particolare. Una situazione "day to day", senza una data certa di rientro. Ora mi sento bene e la sosta per le nazionali mi ha aiutato ulteriormente per allenarmi duro e recuperare la miglior forma fisica possibile. La gamba risponde sempre meglio, sto riprendendo potenza. Spero di non dovermi più fermare da qui a fine stagione. Pistoia? Mi sentivo molto bene in quella partita ma, nei giorni successivi, ho accusato il riacutizzarsi del dolore. Tornare in campo al meglio ora richiede un po' di tempo". Il primo impegno dei lagunari al rientro sarà a Varese (domenica 1 dicembre, ore 17).